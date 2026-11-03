Futbolista está en cuidados intensivos tras sufrir violento golpe durante un partido

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, permanece en cuidados intensivos tras sufrir un fuerte golpe durante un partido en España. (Tenerife/X/Tenerife/ X)

El futbolista español Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, después de sufrir un violento golpe durante un partido disputado este lunes 2 de noviembre en España.

El atacante, de 30 años, protagonizó momentos de enorme tensión durante el encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra, cuando chocó con el guardameta rival, Jesús Owono, en una jugada que terminó con el futbolista tendido sobre el césped.

El incidente ocurrió en el tiempo de descuento, cuando ambos jugadores disputaban un balón dividido. Durante la salida del portero, De Miguel recibió un fuerte impacto de rodilla en el rostro y el pecho.

Según información de medios españoles, el delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio después del choque, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de los servicios médicos.

El jugador perdió el conocimiento y presentó convulsiones sobre el terreno de juego, una situación que obligó al personal de emergencias a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los profesionales lograron reanimarlo y estabilizarlo antes de trasladarlo de urgencia en una ambulancia medicalizada.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el partido fue suspendido cuando el marcador se encontraba empatado 2-2.

¿Cuál es el estado de salud de Jesús de Miguel?

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, permanece en cuidados intensivos tras sufrir un fuerte golpe durante un partido en España. (Tenerife/X/Tenerife/ X)

El CD Tenerife informó que su futbolista permanece ingresado en cuidados intensivos, con una condición estable dentro de la gravedad.

De acuerdo con el comunicado oficial del club, el delantero respira por sí mismo, aunque continúa bajo estricta vigilancia médica.

El futbolista fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permanece bajo observación después de la emergencia sufrida durante el encuentro.

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La atención inmediata de los servicios médicos permitió estabilizar al atacante antes de su ingreso hospitalario.

Por el momento, la información oficial disponible no precisa cuánto tiempo deberá permanecer en la UCI ni establece una fecha para su recuperación.

El caso ha generado preocupación por la gravedad del impacto.