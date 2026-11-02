En Honduras, no superan la eliminación a manos de los ticos y esto dijo el técnico de Motagua

En Honduras siguen sin superar que la final de la Copa Centroamericana sea entre ticos y el técnico del Motagua, Javier López, hizo referencia a la jugada polémica por una mano de Alexis Gamboa.

Javier López sigue hablando de la mano de Alexis Gamboa. (Pantallazo TikTok/Pantallazo TikTok)

Alajuelense eliminó a las Águilas Azules tras ganarle 2-1 en el Morera Soto. Hubo una jugada que los hondureños reclamaron como penal por mano en el área de los rojinegros; no obstante, no se pitó.

Un hincha le preguntó al técnico Javier López este fin de semana por qué no se reclamó la jugada, y esto fue lo que hizo el timonel.

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“Se reclamó, pero qué vas a hacer, ahí lo reclamamos”, dijo, se tocó el brazo entre risas, le dio explicaciones al hincha que le hizo la consulta y afirmó que era un robo contra los hondureños.