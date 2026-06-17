Ghana vs Panamá: horario y canales para ver partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

La selección de Panamá tendrá este miércoles uno de los partidos más importantes de su año cuando enfrente a Ghana en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

El compromiso se disputará en el Estadio Toronto, Canadá, y representa una gran oportunidad para que los canaleros comiencen con buen pie su participación en la máxima cita del fútbol.

Panamá quiere empezar haciendo historia

Panamá buscará sumar sus primeros puntos del Mundial 2026 ante Ghana. (Chatgpt/Chatgpt)

La escuadra panameña llega a la Copa del Mundo con la ilusión de superar sus actuaciones anteriores y demostrar el crecimiento que ha tenido el fútbol del país durante los últimos años.

Al frente tendrá a una selección de Ghana que históricamente ha sido una de las más competitivas de África y que también aspira a avanzar a la siguiente ronda.

Por esa razón, el encuentro es considerado clave para las aspiraciones de ambas selecciones, ya que una victoria podría marcar el rumbo del grupo desde el inicio del torneo.

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Además, miles de aficionados panameños han viajado a Canadá para acompañar a la Marea Roja en uno de los momentos más importantes del fútbol de su país.

¿A qué hora y dónde ver Ghana vs. Panamá?