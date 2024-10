Greivin Mora, técnico del Cartaginés, les dijo sus verdades a los jugadores tras derrota contra Santa Ana

Greivin Mora, director técnico de Cartaginés, no tuvo pelos en la lengua para criticar el actuar de sus jugadores luego de la derrota contra Santa Ana de este lunes.

Greivin Mora, dijo que los equipos pierden nivel por el tiempo que quita el VAR. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Estamos con falta de actitud, creo que el primer tiempo lo regalamos y pagamos caro el no disputar un partido que para nosotros era importante”, comenzó tirando.

El técnico fue sincero con la prensa y reveló algunas de las cosas que le dijo a sus futbolistas en el camerino.

“Le dije a los jugadores que había que entender lo que estamos jugando y que tenemos que comprender que este Cartaginés debe ser distinto siempre, estos partidos tenemos que jugarlos diferentes, sino vamos a seguir esos tumbos que nos va a dar pelea entre cuartos y sextos, y esto no es lo que busco para esta institución”, agregó.

Otro tema que tuvo incómodo a Mora fue el VAR, por lo que aprovechó para dar su opinión.

“El tema de VAR es un poco complejo, ustedes han escuchado otros equipos mencionar un poco del VAR, para mí si el VAR no está desde el principio no debe estar en todo el partido, es lo más equitativo que debería haber”, insistió, pues no la primera vez que hace esa recomendación.

Aunque dijo que no quería hablar mucho del tema, por temor a ser sancionado, igual se rajó como la manta.

“El VAR dura mucho para tomar una decisión. No puede ser que duren de tres a cuatro minutos y al final el árbitro reponga cinco minutos. Y no estoy diciendo que por eso no ganamos o no empatamos, sabemos que cometimos errores y los pagamos caro.

“Pero sí, el VAR debería ir cada día evolucionando porque el ritmo del fútbol se vuelve más lento cada vez que hay VAR”, detalló.

Cartago perdió 1 por 2 contra Santa Ana. Fotos: Jorge Navarro (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Mora expresó que si en Costa Rica se quiere competir a nivel internacional, los tiempos que toma el VAR de cierta manera los van a seguir perjudicando.

Además, cree que el árbitro debería reponer el tiempo real que se pierde por culpa de la revisadera de jugadas en el VAR.

“Si tienen que reponer 15 minutos deberían de hacerlo, es lo justo para que jueguen los 90 minutos y sea tiempo efectivo de juego”, añadió.

