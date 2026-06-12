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Haití vs Escocia: horario y canal para ver el Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Haití y Escocia debutarán este sábado 13 de junio en el Mundial 2026 con la misión de sumar tres puntos que los acerquen a la clasificación

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Por Hillary Chinchilla Marín

El Mundial 2026 continúa este sábado 13 de junio con el enfrentamiento entre Haití y Escocia, un duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo C.

Ambas selecciones llegan con la ilusión de arrancar con una victoria en un grupo donde también compiten Brasil y Marruecos, por lo que sumar desde el debut podría ser clave para mantener opciones de avanzar a la siguiente fase.

Partido clave para soñar con la clasificación

Haití y Escocia jugarán el sábado en el Mundial 2026.
Haití y Escocia jugarán el sábado en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

La actividad mundialista no se detiene y la jornada sabatina tendrá cuatro encuentros correspondientes a los grupos B, C y D.

Tanto Haití como Escocia saben que este compromiso puede marcar buena parte de su destino en la Copa del Mundo, ya que un triunfo les permitiría tomar ventaja en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

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¿A qué hora y dónde ver Haití vs. Escocia?

PaísHoraCanal
Costa Rica7:00 p. m.FOX+, TD Max
México7:00 p. m.TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
Estados Unidos (ET)9:00 p. m.FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One y SiriusXM FC
Perú8:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Colombia8:00 p. m.Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
Ecuador8:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Chile9:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Venezuela9:00 p. m.DirecTV Sports y DGO
Bolivia9:00 p. m.Entel TV y Tigo Sports
Argentina10:00 p. m.TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
Uruguay10:00 p. m.DirecTV, DGO y Paramount+
Paraguay10:00 p. m.Gen y Trece
Brasil10:00 p. m.CazéTV
Puerto Rico7:00 p. m.Fox Sports 1 y Telemundo
Guatemala7:00 p. m.Tigo Sports
Nicaragua7:00 p. m.Canal 10 y Tigo Sports
Honduras7:00 p. m.Tigo Sports
El Salvador7:00 p. m.Tigo Sports
República Dominicana7:00 p. m.Pio Deportes
España3:00 a. m. (domingo 14)DAZN y Movistar+
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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