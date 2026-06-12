Haití vs Escocia: horario y canal para ver el Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

El Mundial 2026 continúa este sábado 13 de junio con el enfrentamiento entre Haití y Escocia, un duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo C.

Ambas selecciones llegan con la ilusión de arrancar con una victoria en un grupo donde también compiten Brasil y Marruecos, por lo que sumar desde el debut podría ser clave para mantener opciones de avanzar a la siguiente fase.

Partido clave para soñar con la clasificación

Haití y Escocia jugarán el sábado en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

La actividad mundialista no se detiene y la jornada sabatina tendrá cuatro encuentros correspondientes a los grupos B, C y D.

Tanto Haití como Escocia saben que este compromiso puede marcar buena parte de su destino en la Copa del Mundo, ya que un triunfo les permitiría tomar ventaja en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

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¿A qué hora y dónde ver Haití vs. Escocia?