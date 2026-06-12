La costarricense Rose Davis revela cómo fue animar la inauguración del Mundial 2026

Hay momentos que cambian una carrera para siempre y, para la locutora costarricense Rose Davis, ese momento llegó este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Mientras millones de personas alrededor del mundo estaban pendientes de la inauguración del Mundial 2026, la limonense vivía uno de los días más importantes de su vida profesional al convertirse en la anfitriona oficial bilingüe de la FIFA para los partidos que se disputarán en esa sede mundialista.

Rose Davis fue una de las animadores dentro del estadio Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026 como parte del staff de Fifa. (Instagram/Instagram)

Rose fue una de las que se encargó de animar a los más de 80 mil aficionados que estuvieron en el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Su participación solo se pudo escuchar dentro del estadio y no en la transmisión televisiva.

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La costarricense Rose Davis animó en el estadio de Ciudad de México

Horas después de concluir una jornada que comenzó a las 2 de la madrugada y que estuvo cargada de emociones, nervios, responsabilidad y mucha felicidad, la locutora de Teletica Radio dejó claro que todavía estaba intentando procesar todo lo vivido.

“Todavía con la adrenalina al tope, voy a tratar de poner en algunas palabras lo que significa esto para mí”, escribió en su Instagram.

“Haber sido convocada y elegida hace unos meses, cuando inició este proceso, como la host oficial bilingüe de la FIFA World Cup para presentar en el Estadio Ciudad de México durante todos los juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, es algo muy importante para mí y puedo decir que es un gran privilegio”, publicó.

Detrás de esa oportunidad hubo meses de preparación, sacrificio, coordinación y mucho trabajo, algo que ella misma había adelantado días atrás cuando confesó que tuvo que guardar el secreto durante mucho tiempo sin contarle a casi nadie lo que estaba por suceder.

Rose tuvo el privilegio de ser parte de una ceremonia inaugural histórica, en uno de los estadios más emblemáticos del planeta y en una ciudad que volvió a convertirse en protagonista del fútbol mundial.

Rose Davis es una de las animadoras de Fifa para el Mundial 2026. (Instagram/La Nación)

Además, pudo sentir de cerca la energía de miles de aficionados que llegaron desde distintos rincones del planeta para presenciar el inicio de la Copa del Mundo.

“Viví un partido vibrante y conecté con los fans de México, Sudáfrica y de distintos países visitantes que no hicieron más que demostrarnos su energía y tratarme con mucho cariño y respeto”, contó emocionada.

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Gran responsabilidad

La comunicadora tampoco pasó por alto la enorme responsabilidad que significó estar frente a miles de personas dentro del estadio y, lejos de restarle importancia a lo alcanzado, decidió darse permiso para disfrutar el momento y reconocer la magnitud del logro.

“Es más que un sueño. Y no quiero minimizarlo. Es un privilegio inmenso, una responsabilidad enorme y uno de esos momentos que tomo con los pies en la tierra, pero dimensionando su magnitud”, afirmó.

La locutora costarricense animó a todos los aficionados que llegaron a la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México, durante el juego entre México y Sudáfrica. Foto: John Durán (JOHN DURAN/Fotos del la previa y la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México / juego entre México y Sudáfrica/ foto John Durán)

Las palabras de Rose reflejan la emoción de alguien que sabe perfectamente todo el camino que tuvo que recorrer para llegar hasta ahí. Por eso, más allá de celebrar el éxito personal, también quiso convertir esta experiencia en una inspiración para otras personas.

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“Cumplí un anhelo gigante, siendo parte de un equipo supertalentoso y muchaaaaas personas detrás. Estoy segura de que al contarles todo esto, el camino que se ha recorrido para llegar invitará a otros a soñar también (y trabajar por sus objetivos) y con eso ya habré cumplido parte de mi propósito”, concluyó.

La costarricense seguirá siendo la animadora en cancha de los partidos que se disputen en este majestuoso estadio mexicano, por lo que su sueño aún no concluye.