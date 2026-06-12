Gustavo López aclaró qué pasó con Thomas Müller en la cobertura del Mundial 2026

El curioso momento que protagonizaron el periodista Gustavo “Tavo” López y el futbolista alemán Thomas Müller durante la inauguración del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar.

Las imágenes mostraron cuando la figura de Teletica se acercó a la leyenda alemana en busca de una entrevista. En un primer momento, Müller se mostró amable y se acercó a conversar, pero todo cambió cuando entendió que el objetivo de Tavo no era una fotografía, sino hacerle algunas preguntas.

Gustavo López Cárcamo anda cubriendo el Mundial 2026 para Teletica en el país de México. (redes/Captura de video)

“¡No, no, entrevista no!”, respondió el jugador antes de retirarse del lugar, mientras a pocos metros se encontraba el reconocido entrenador alemán Jürgen Klopp, quien no pudo contener la risa al ver la situación.

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Gustavo López y su encuentro con Thomas Müller

Sin embargo, lejos de sentirse ofendido o molesto por la reacción del futbolista, López aseguró a La Teja que este tipo de situaciones forman parte del trabajo diario de cualquier periodista que cubre una Copa del Mundo.

“Pues es que un periodista debe andar primero tras la entrevista; luego podría ser la foto. Pero mi misión es la entrevista”, explicó el comunicador.

Para el reportero de la Revista Mundialista, de canal 7, el rechazo de algunas figuras es algo completamente normal en eventos de esta magnitud, donde cientos de medios de comunicación intentan conseguir declaraciones exclusivas de los protagonistas.

“Es normal que los protagonistas se nieguen. Eso en un Mundial, con el nivel de figuras que vienen, pasa en promedio tres veces al día. Es muy normal”, afirmó.

El jugador Thomas Müller se mostró sorprendio con la petición de Gustavo López. (redes/Captura de video)

Una confusión

Uno de los detalles que más llamó la atención del video fue precisamente la reacción de Klopp, quien soltó una carcajada justo después de que Müller rechazara la entrevista.

Sobre ese momento, Tavo cree que el exentrenador del Liverpool simplemente se divirtió con la confusión que se generó.

“Yo lo que quería era una entrevista y Klopp se ríe de esa confusión. O sea, a Klopp solo le dio risa”, comentó.

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El periodista reconoce que nunca logró escuchar qué fue exactamente lo que dijo el estratega alemán a Müller en ese instante.

“Si dijo algo, yo no escuché. No sé, no escuché. Seguro que Müller creía que era para una foto”, añadió.

El reconocido entrenador alemán Jürgen Klopp soltó la risa al ver la reacción de Müller con el periodista tico. (redes/Captura de video)

La anécdota terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la cobertura mundialista de Tavo, a quien siempre suelen pasarle pachos en sus intervenciones, por lo que ahora esta será una de las muchas historias que recordará de esta cobertura mundialista.

Al final, aunque la entrevista no se concretó, el comunicador se tomó el episodio con humor y profesionalismo, entendiendo que cuando se trata de estrellas de talla mundial como Thomas Müller, un “no” también forma parte del juego.

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