(Video) Vea el chasco que se llevó Tavo López con un elote mexicano y el porqué devolvió el bocado que se comió

Gustavo Lopez cubre desde Mexico el Mundial 2026 para la Revista Mundialista de Canal 7, junto a Morgan y Josue Quesada. (Instagram Gustavo Lopez/Instagram Gustavo Lopez)

Lo que comenzó como un momento de humor en la Revista Mundialista, de canal 7, terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados en redes sociales.

El periodista deportivo Gustavo López Cárcamo apenas le dio un mordisco a un tradicional elote mexicano cargado de mayonesa, chile y tajín antes de rendirse.

La escena ocurrió durante la transmisión de este miércoles por la noche desde México, donde López realiza la cobertura de los partidos del Mundial 2026 junto con su compañero Josué Quesada y el popular personaje Morgan, interpretado por el actor Mauricio Astorga.

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A Gustavo López no le va muy bien con el chile en México

Fue precisamente Morgan quien lo animó a probar el famoso platillo mexicano en plena transmisión. Sin embargo, la reacción de “Tavo” fue inmediata. Apenas lo mordió, hizo gestos de incomodidad que provocaron las bromas de sus compañeros.

“Saboree el chile y la mayonesa”, le dijo Christian Sandoval desde el estudio en Teletica, mientras que Jorge Martínez no perdió la oportunidad para vacilarlo con un: “Que mañana amanezcas muy bien, Tavo”.

El video rápidamente se viralizó y despertó la curiosidad de muchos televidentes, quienes se preguntaban si realmente el periodista se había enchilado o si simplemente no le había gustado el sabor.

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Prefiere evitar

López explicó a La Teja que el problema no fue tanto el picante, sino que decidió no seguir comiendo para evitar cualquier inconveniente estomacal durante una cobertura tan exigente.

“Casi no me enchilé porque devolví la comida. Yo no tolero el chile y menos embarrado en mayonesa”, contó entre risas.

Gustavo López, Josué Quesada y Morgan están en México desde el 30 de mayo. (Cortesía )

El periodista explicó que cuando viaja por trabajo suele ser muy cuidadoso con su alimentación, especialmente cuando debe permanecer varios días fuera del país cumpliendo con su trabajo.

“Cuando normalmente viajo por trabajo, evito probar comidas autóctonas porque, obviamente, le metes al sistema digestivo algo a lo que no está acostumbrado, entonces te puede llegar a afectar. No porque la comida sea buena o mala, sino porque le metes cosas a las que no está acostumbrado el sistema digestivo. Entonces las evito porque lamentablemente tengo que cuidarme. Si ando de paseo, sí, como todo lo que sea”, detalló.

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Por esa razón, durante estos días en México ha preferido opciones mucho más sencillas y conocidas para él.

“Yo como normal, pastas, pollito, lo normal y hasta tacos, nada más que sin chile”, aseguró.

Mientras Gustavo, Josué y Morgan están en México cubriendo los encuentros que se disputarán en ese país, sus compañeros Gabriela Jiménez y Eduardo Castillo están desde el sábado anterior en Estados Unidos realizando la cobertura de los partidos programados en dicho territorio, pero el sabor y el picante de las transmisiones sin duda lo ponen los primeros.