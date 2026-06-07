Morgan quiso hacerle una broma a Gustavo López en México, pero les salió carísima

Lo que parecía una inocente broma terminó convirtiéndose en un momento tan incómodo como divertido para Gustavo López, Josué Quesada y Mauricio Astorga, quien se encuentra en México interpretando a Morgan durante la cobertura de la Copa Mundial 2026.

Todo ocurrió mientras realizaban una transmisión de la Revista Mundialista desde la famosa Plaza Garibaldi, uno de los lugares más emblemáticos de Ciudad de México para disfrutar de mariachis.

La serenata salió más cara de lo esperado

Gustavo Lopez cubre desde Mexico el Mundial 2026 para la Revista Mundialista de Canal 7, junto a Morgan y Josue Quesada. (Instagram Gustavo Lopez/Instagram Gustavo Lopez)

Durante el enlace, Astorga decidió sorprender a Gustavo López con una serenata de mariachi, haciéndole creer a todos que estaba celebrando su cumpleaños.

La ocurrencia provocó risas entre los presentes y parecía ser una simple broma para animar la transmisión.

Sin embargo, lo que no esperaba era que, tras interpretar las canciones, los músicos llegaran a cobrar por el servicio.

La situación tomó por sorpresa al grupo y generó un momento de confusión en plena transmisión.

A Tavo no le alcanzó

El asunto se complicó cuando Gustavo López intentó pagar la serenata y descubrió que no le alcanzaba el dinero que llevaba consigo.

Ante la situación, tuvo que recurrir a Josué Quesada para completar el monto.

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Entre bromas, uno de los periodistas comentó:

“Se fue la cena de hoy, de mañana y pasado mañana me va a pagar con los viáticos suyos”.

La frase provocó carcajadas entre los presentes y también entre quienes seguían la transmisión.

“No es mi cumpleaños”

Para empeorar las cosas, López tuvo que aclarar que en realidad no estaba celebrando ningún cumpleaños.

“No es mi cumpleaños”, insistió el comunicador mientras intentaba salir del apuro.

La aclaración no evitó que varios vendedores locales se acercaran para ofrecerle pulseras, accesorios y otros productos, aprovechando la confusión generada por la serenata.

Por eso, el periodista terminó pidiendo públicamente que no le llevaran más regalos.

Gustavo López tuvo que pedir ayuda a Josué Quesada para completar el pago. (Captura/Captura)

Hasta Jorge Martínez se metió en la broma

El divertido episodio no pasó desapercibido para el resto del equipo.

Al finalizar el pase, Jorge Martínez reaccionó entre risas y les recomendó regresar temprano al hotel.

Según bromeó, si seguían gastando dinero de esa manera podrían terminar quedándose sin viáticos para los días restantes de la cobertura mundialista.