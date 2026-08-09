Herediano vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el clásico provincial?

Apenas se disputa la tercera jornada del campeonato nacional, pero este domingo habrá un partido de esos que nadie quiere perderse, un choque entre Herediano y Alajuelense que llegan con la necesidad de recuperar terreno.

Herediano y Alajuelense se enfrentarán este domingo a las 6 p. m. en el clásico provincial. (Gemini/Made with Google AI)

Herediano necesita su primera victoria

El Team llega al clásico provincial con la presión de conseguir los tres puntos luego de empatar sus primeros dos encuentros del campeonato.

Jugar en casa representa una oportunidad para cambiar ese panorama, aunque enfrente tendrá a uno de sus principales rivales.

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Alajuelense, por su parte, también necesita recuperar terreno después de dejar puntos en el camino con un empate, por lo que llegará a territorio florense buscando una victoria.

¿Dónde ver Herediano vs. Alajuelense?

El duelo entre Herediano y Alajuelense arrancará a las 6 p. m. de este domingo y los aficionados podrán seguirlo en televisión a través de FUTV.

A pesar de que el campeonato apenas comienza, los puntos empiezan a tomar importancia para dos equipos acostumbrados a pelear por los primeros puestos, por lo que ninguno querrá ceder terreno ante un rival directo.