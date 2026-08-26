Herediano vs. Antigua: ¿A qué hora y en qué canal ver el partido en el que el Team se juega la clasificación?

El Club Sport Herediano se juega la vida este miércoles en la Copa Centroamericana, cuando se enfrente a Antigua GFC de Guatemala, en una noche en la que no solamente deberá ganar, sino también esperar un resultado favorable en otro partido.

El choque será a las 6:30 p. m. en el estadio Nacional y se podrá observar por ESPN, canal disponible en la mayoría de las cableras del país.

Herediano necesita ganar y esperar

Herediano necesita derrotar al Antigua GFC para llegar a siete puntos y mantener opciones de clasificación. (Gemini/Made with Google AI)

Las cuentas están claras para el campeón nacional: primero, debe derrotar al Antigua para llegar a siete puntos.

Después tendrá que esperar lo que ocurra entre Real Estelí y Marathón. Al Team le sirve que ese encuentro termine empatado o con triunfo de Marathón, siempre que no termine superándolo en el criterio de goles que defina la posición.

LEA MÁS: El Herediano sigue en un grave problema pese a declaraciones de Jafet Soto

El Team llega en la cuarta posición, por detrás de un Alianza que ya suma nueve unidades y con Real Estelí y Marathón involucrados directamente en la lucha.

Por eso, los florenses no tienen margen para especular ante Antigua. Un triunfo es el primer requisito para mantener abierta la posibilidad de avanzar, pero incluso consiguiendo los tres puntos, tendrán que esperar noticias del otro compromiso.