Herediano vs. Cartaginés: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de semifinal este sábado?

El Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés volverán a verse las caras este sábado en la semifinal de vuelta del Torneo de Clausura, en un duelo donde los florenses llegan con ventaja y los brumosos obligados a remontar.

¿A qué hora juegan y dónde verlo?

El encuentro se disputará este sábado a las 8 de la noche en el estadio Carlos Alvarado, casa del Team.

La transmisión del compromiso estará disponible por la señal de FUTV.

Herediano ganó el primer duelo en el estadio Fello Meza. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Herediano llega como favorito

El Team afronta el compromiso con ventaja en la serie luego de ganar 1-0 en el estadio Fello Meza, resultado que le permite llegar con mayor tranquilidad al juego decisivo.

Además, los florenses cuentan con la confianza de haber terminado líderes de la fase regular y tener asegurada una eventual gran final en casa si no logran cerrar la serie o ganar la final directa.

Cartaginés irá con todo

Por el lado brumoso, el panorama es claro: ya no hay margen de error.

Cartaginés necesita remontar la serie para mantenerse con vida y buscar el boleto a la final del campeonato nacional.

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Los de la Vieja Metrópoli saben que deberán asumir riesgos y salir a buscar el partido desde el inicio.