Teleguía Deportes

Herediano vs. Cartaginés: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de semifinal este sábado?

Florenses y brumosos definirán este sábado al primer finalista del Torneo de Clausura

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés volverán a verse las caras este sábado en la semifinal de vuelta del Torneo de Clausura, en un duelo donde los florenses llegan con ventaja y los brumosos obligados a remontar.

¿A qué hora juegan y dónde verlo?

El encuentro se disputará este sábado a las 8 de la noche en el estadio Carlos Alvarado, casa del Team.

La transmisión del compromiso estará disponible por la señal de FUTV.

Cartaginés vs. Herediano
Herediano ganó el primer duelo en el estadio Fello Meza. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Herediano llega como favorito

El Team afronta el compromiso con ventaja en la serie luego de ganar 1-0 en el estadio Fello Meza, resultado que le permite llegar con mayor tranquilidad al juego decisivo.

Además, los florenses cuentan con la confianza de haber terminado líderes de la fase regular y tener asegurada una eventual gran final en casa si no logran cerrar la serie o ganar la final directa.

Cartaginés irá con todo

Por el lado brumoso, el panorama es claro: ya no hay margen de error.

Cartaginés necesita remontar la serie para mantenerse con vida y buscar el boleto a la final del campeonato nacional.

LEA MÁS: Kenneth Paniagua lanzó fuerte mensaje a quienes cuestionan la forma de jugar del Team

Los de la Vieja Metrópoli saben que deberán asumir riesgos y salir a buscar el partido desde el inicio.

Cartaginés recibe a Herediano en el Fello Meza por la semifinal de ida.
Cartaginés visita al Herediano en el Carlos Alvarado por la semifinal de vuelta. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
HeredianoCartaginésHoraCanalSemifinal
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.