Herediano vs Sporting FC: hora, canal y detalles del juego de este sábado

l Herediano se enfrentará este sábado a Sporting FC en un partido adelantado de la última jornada de la fase regular, duelo que no afecta la tabla, pero que sí tendrá acción.

Partido adelantado sin presión

La mayoría de encuentros de la jornada se disputarán el domingo a la misma hora; sin embargo, este compromiso se juega antes debido a que los florenses ya aseguraron el liderato y su presencia en una posible gran final, mientras que Sporting FC ya está eliminado del torneo.

Esta combinación permitió programar el juego sin afectar la equidad deportiva de la jornada.

Herediano jugará este sábado en el estadio Carlos Alvarado Fotografía: Jorge Navarro (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)

Hora y canal

El encuentro está pactado para las 8:00 p.m. en el estadio Carlos Alvarado.

La transmisión del partido estará disponible a través de FUTV, donde los aficionados podrán seguir todas las incidencias en vivo.

Aunque el resultado no cambia el panorama para ninguno de los dos equipos, el duelo servirá como cierre de la fase regular para ambos clubes.

LEA MÁS: ¿Se rompió algo? Experta en imagen analizó el compartamiento de Óscar Ramírez en extraña conferencia de prensa

En el caso del Herediano, será una oportunidad para mantener ritmo competitivo de cara a la final, mientras que Sporting FC buscará despedirse con una buena presentación.