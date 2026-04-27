Hernán Medford lanza advertencia a Liberia tras la victoria de este domingo

El técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, se mostró satisfecho tras la victoria 3-1 ante Puntarenas FC, destacando el rendimiento colectivo y asegurando que el equipo llega con confianza a las semifinales del torneo.

Partido redondo y confianza en alza

El técnico morado elogió el rendimiento de su equipo tras el triunfo 3-1 y proyectó lo que viene en la fase final. (JOHN DURAN/John Durán)

El timonel resaltó que el equipo ejecutó a la perfección lo trabajado durante la semana, lo que se reflejó en el marcador.

“Fue un resultado favorable, muy contento. Todo lo que mencionamos en la semana lo hicimos. La estrategia fue cumplida por los muchachos, por eso el éxito de hoy”, explicó.

El entrenador también valoró el desempeño en todas las líneas.

“La entrega, el sistema, los cambios, todo estuvo bien. Cuando un partido se te hace redondo en todos los sentidos, un 3-1 demuestra el buen nivel”, afirmó.

Saprissa ya piensa en semifinales

El estratega fue claro en que lo conseguido queda atrás y ahora se inicia una nueva etapa.

“Vamos sumando, pero todo queda atrás. Ahora sigue otra fase, que son las semifinales. Terminar así nos deja mucha confianza”, señaló.

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Además, destacó la importancia de cerrar en casa y el reto que representa el próximo rival.

“Siempre será importante cerrar en casa. Nos toca Liberia, un equipo que se respeta; será una bonita revancha”, comentó.

También adelantó que las semifinales serán muy tácticas y exigentes.

“Hay que cuidar todos los detalles. Son partidos de 180 minutos, tenemos que manejar lo táctico, lo emocional y preparar bien cada aspecto”, explicó.

El estratega morado resaltó además la competencia interna del grupo y el buen momento general del plantel.

“Yo veo a todos en un buen nivel. Sale uno, entra otro y no se nota la diferencia. Eso habla de un grupo fuerte”, dijo.

Finalmente, tuvo palabras para el delantero Tomás Rodríguez, destacando su esfuerzo.

“Un jugador que tiene entrega, la cancha tarde o temprano le da su premio, y ya lo obtuvo”, concluyó.