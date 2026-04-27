Tomás Rodríguez celebra gol y manda advertencia de cara a semifinales

El delantero panameño Tomás Rodríguez fue protagonista en la victoria de Saprissa 3-1 ante Puntarenas FC, en el cierre de la fase regular, en la que, además de anotar, destacó el momento del equipo de cara a las semifinales del torneo.

Gol clave y confianza en alza

Tomás Rodríguez anotó en la victoria de Saprissa ante Puntarenas. (Saprissa/Saprissa)

Rodríguez valoró la importancia del triunfo, asegurando que el equipo tenía claro lo que estaba en juego.

“Teníamos la obligación de ganar para asegurar el segundo lugar. Un partido difícil, complicado por la cancha y cómo se dio, pero contento por el esfuerzo del grupo y agradecido por el gol”, comentó.

El atacante vive un buen momento, con tres partidos consecutivos anotando, algo que reconoce como clave en su rendimiento.

“Para un delantero, el gol es motivante. Me siento muy contento por aportar, pero también con la mentalidad de ayudar aunque no anote”, explicó.

Saprissa apunta fuerte a semifinales

El delantero destacó el nivel colectivo y el impulso anímico con el que llega el equipo a la siguiente fase.

“Estamos muy motivados. La parte emocional es muy importante. Llegar a semifinales ganando, anotando y jugando bien es clave”, afirmó.

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Además, resaltó el apoyo de referentes como Kendall Waston y Mariano Torres, fundamentales en su adaptación.

“Para un extranjero no es fácil llegar a un club tan grande como Saprissa, pero me he sentido muy bien”, indicó.

Rodríguez ahora se enfoca en lo que viene, asegurando que el equipo trabajará fuerte para enfrentar una fase final exigente.