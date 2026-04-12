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Ignoran a Keylor Navas en reconocida página de fútbol y se desata fuerte reacción de seguidores

Una reconocida página de fútbol desató debate al no incluir al portero costarricense

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Por Hillary Chinchilla Marín

La reconocida página Fútbol Mundial generó polémica tras publicar un once ideal de América vs Europa con jugadores entre el 2000 y 2024, dejando fuera al costarricense Keylor Navas.

En su lugar, eligieron al histórico arquero paraguayo José Luis Chilavert, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

La elección sorprendió a muchos aficionados, quienes consideran que la trayectoria de Navas en Europa, especialmente con el Real Madrid, lo coloca entre los mejores porteros de la historia.

Aunque Chilavert es recordado por su capacidad goleadora y liderazgo, la comparación no convenció a gran parte del público.

Redes salen en defensa de Keylor

Keylor Navas en el juego contra Chivas, el arquero en este partido fue clave para Pumas.
Keylor Navas quedó fuera de once histórico. (Liga MX/Liga MX)

Tras la publicación, usuarios reaccionaron con fuerza defendiendo al tico con comentarios como: “Keylor Navas se lleva a todos”,“¿Keylor Navas y Rafa Márquez están pintados?”,“En toda su carrera no tiene ni la cuarta parte del rendimiento de Keylor Navas”.

Otros incluso señalaron: “Se olvidó de Keylor Navas porque es centroamericano” y “Lo infravalorado que está Keylor Navas es increíble”.

Debate abierto

La discusión volvió a poner sobre la mesa el legado de Keylor Navas, tricampeón de Champions League, frente a otras leyendas del continente.

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Para muchos, su ausencia en este tipo de listas sigue siendo una muestra de que no recibe el reconocimiento que merece a nivel internacional.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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