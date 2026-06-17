Inglaterra vs Croacia: horario y canales para ver el Mundial 2026 en Estados Unidos, Latinoamérica y España

La Copa del Mundo tendrá este miércoles uno de sus primeros grandes enfrentamientos cuando Inglaterra y Croacia se midan en el Estadio Dallas por la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026.
El encuentro reunirá a dos selecciones europeas con amplia experiencia en torneos internacionales y que llegan con el objetivo de comenzar con una victoria su camino hacia los octavos de final.
Un duelo con historia mundialista
Cada vez que Inglaterra y Croacia se encuentran en una gran competición, la expectativa aumenta.
Ambas selecciones han protagonizado partidos memorables en los últimos años y vuelven a verse las caras en una Copa del Mundo con planteles renovados y grandes aspiraciones.
Inglaterra llega como una de las selecciones favoritas para pelear por el campeonato gracias a una generación llena de talento y figuras que brillan en las principales ligas de Europa.
Croacia, por su parte, intentará demostrar nuevamente que es una selección acostumbrada a competir al máximo nivel y que puede complicar a cualquier rival.
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Un partido clave para el Grupo L
Al tratarse de la primera jornada, los tres puntos podrían resultar fundamentales para las aspiraciones de ambos equipos.
Una victoria permitiría tomar ventaja en la lucha por la clasificación y afrontar con mayor tranquilidad los siguientes compromisos de la fase de grupos.
Por eso se espera un partido intenso, con dos selecciones que suelen apostar por el buen fútbol y que cuentan con jugadores capaces de marcar diferencias en cualquier momento.
¿A qué hora y dónde ver Inglaterra vs. Croacia?
|País
|Hora
|Canal
|Costa Rica
|2:00 p. m.
|FOX+, Teletica, Fox y TDMAX,
|México
|2:00 p. m.
|TUDN, Canal 5, Azteca 7 y ViX
|Estados Unidos
|4:00 p. m.
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi y FOX One
|Perú
|3:00 p. m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|3:00 p. m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Ecuador
|3:00 p. m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Chile
|4:00 p. m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|4:00 p. m.
|DirecTV Sports y DGO
|Bolivia
|4:00 p. m.
|Entel TV y Tigo Sports
|Argentina
|5:00 p. m.
|TyC Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
|Uruguay
|5:00 p. m.
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Paraguay
|5:00 p. m.
|GEN y Trece
|Brasil
|5:00 p. m.
|CazéTV
|Guatemala
|2:00 p. m.
|Tigo Sports
|Nicaragua
|2:00 p. m.
|Canal 10 y Tigo Sports
|Honduras
|2:00 p. m.
|Tigo Sports
|El Salvador
|2:00 p. m.
|Tigo Sports
|República Dominicana
|2:00 p. m.
|Pio Deportes
|Puerto Rico
|2:00 p. m.
|Fox Sports 1 y Telemundo
|España
|9:00 p. m.
|DAZN y Movistar+