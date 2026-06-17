Inglaterra vs Croacia: horario y canales para ver el Mundial 2026 en Estados Unidos, Latinoamérica y España

La Copa del Mundo tendrá este miércoles uno de sus primeros grandes enfrentamientos cuando Inglaterra y Croacia se midan en el Estadio Dallas por la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026.

El encuentro reunirá a dos selecciones europeas con amplia experiencia en torneos internacionales y que llegan con el objetivo de comenzar con una victoria su camino hacia los octavos de final.

Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada mundialista. (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)

Un duelo con historia mundialista

Cada vez que Inglaterra y Croacia se encuentran en una gran competición, la expectativa aumenta.

Ambas selecciones han protagonizado partidos memorables en los últimos años y vuelven a verse las caras en una Copa del Mundo con planteles renovados y grandes aspiraciones.

Inglaterra llega como una de las selecciones favoritas para pelear por el campeonato gracias a una generación llena de talento y figuras que brillan en las principales ligas de Europa.

Croacia, por su parte, intentará demostrar nuevamente que es una selección acostumbrada a competir al máximo nivel y que puede complicar a cualquier rival.

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Un partido clave para el Grupo L

Al tratarse de la primera jornada, los tres puntos podrían resultar fundamentales para las aspiraciones de ambos equipos.

Una victoria permitiría tomar ventaja en la lucha por la clasificación y afrontar con mayor tranquilidad los siguientes compromisos de la fase de grupos.

Por eso se espera un partido intenso, con dos selecciones que suelen apostar por el buen fútbol y que cuentan con jugadores capaces de marcar diferencias en cualquier momento.

Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada mundialista. (Chatgpt/Chatgpt)

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