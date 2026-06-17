Teleguía Deportes

Inglaterra vs Croacia: horario y canales para ver el Mundial 2026 en Estados Unidos, Latinoamérica y España

Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la primera jornada del Grupo L

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La Copa del Mundo tendrá este miércoles uno de sus primeros grandes enfrentamientos cuando Inglaterra y Croacia se midan en el Estadio Dallas por la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026.

El encuentro reunirá a dos selecciones europeas con amplia experiencia en torneos internacionales y que llegan con el objetivo de comenzar con una victoria su camino hacia los octavos de final.

La árbitra del juego, Katja Koroleva, habla con Harry Kane de Inglaterra, mientras Orlando Galo de la Selección de Costa Rica está atrás.
Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada mundialista. (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)

Un duelo con historia mundialista

Cada vez que Inglaterra y Croacia se encuentran en una gran competición, la expectativa aumenta.

Ambas selecciones han protagonizado partidos memorables en los últimos años y vuelven a verse las caras en una Copa del Mundo con planteles renovados y grandes aspiraciones.

Inglaterra llega como una de las selecciones favoritas para pelear por el campeonato gracias a una generación llena de talento y figuras que brillan en las principales ligas de Europa.

Croacia, por su parte, intentará demostrar nuevamente que es una selección acostumbrada a competir al máximo nivel y que puede complicar a cualquier rival.

LEA MÁS: Portugal vs. Congo: Hora y canal para ver a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Un partido clave para el Grupo L

Al tratarse de la primera jornada, los tres puntos podrían resultar fundamentales para las aspiraciones de ambos equipos.

Una victoria permitiría tomar ventaja en la lucha por la clasificación y afrontar con mayor tranquilidad los siguientes compromisos de la fase de grupos.

Por eso se espera un partido intenso, con dos selecciones que suelen apostar por el buen fútbol y que cuentan con jugadores capaces de marcar diferencias en cualquier momento.

Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada mundialista.
Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada mundialista. (Chatgpt/Chatgpt)

¿A qué hora y dónde ver Inglaterra vs. Croacia?

PaísHoraCanal
Costa Rica2:00 p. m.FOX+, Teletica, Fox y TDMAX,
México2:00 p. m.TUDN, Canal 5, Azteca 7 y ViX
Estados Unidos4:00 p. m.FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi y FOX One
Perú3:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Colombia3:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Ecuador3:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Chile4:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Venezuela4:00 p. m.DirecTV Sports y DGO
Bolivia4:00 p. m.Entel TV y Tigo Sports
Argentina5:00 p. m.TyC Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
Uruguay5:00 p. m.DirecTV, DGO y Paramount+
Paraguay5:00 p. m.GEN y Trece
Brasil5:00 p. m.CazéTV
Guatemala2:00 p. m.Tigo Sports
Nicaragua2:00 p. m.Canal 10 y Tigo Sports
Honduras2:00 p. m.Tigo Sports
El Salvador2:00 p. m.Tigo Sports
República Dominicana2:00 p. m.Pio Deportes
Puerto Rico2:00 p. m.Fox Sports 1 y Telemundo
España9:00 p. m.DAZN y Movistar+
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
InglaterraCroaciaHoraCanalMundial 2026
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.