Irak vs Noruega: horario y canales para ver el Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

La selección de Noruega iniciará este martes 16 de junio su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Irak en un compromiso correspondiente a la primera jornada del Grupo I.
El encuentro se disputará en el Boston Stadium (Gillette Stadium) y tendrá como principal atractivo la presencia de Erling Haaland, una de las grandes estrellas del fútbol mundial y uno de los jugadores más esperados de la Copa del Mundo.
Haaland busca brillar en la Copa del Mundo
La selección noruega llega al torneo con grandes expectativas gracias a una generación talentosa encabezada por Erling Haaland, figura del fútbol europeo y referente absoluto de su país.
Para muchos aficionados, este será uno de los partidos más atractivos de la jornada, ya que permitirá ver por primera vez en acción a una Noruega que aspira a convertirse en una de las sorpresas del campeonato.
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Del otro lado estará Irak, selección que intentará comenzar con buen pie su aventura mundialista y sumar puntos importantes en un grupo que también integran Francia y Senegal.
Un partido clave para el Grupo I
Debido a la presencia de Francia como favorita del grupo, tanto Irak como Noruega saben que este encuentro puede ser determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.
Por eso se espera un duelo intenso desde el inicio, con dos equipos conscientes de la importancia de arrancar el torneo sumando.
¿A qué hora y dónde ver Irak vs. Noruega?
|País
|Hora
|Canal
|Costa Rica
|4:00 p. m.
|Fox+ y TD Max
|México
|4:00 p. m.
|ViX
|Estados Unidos
|6:00 p. m.
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Perú
|5:00 p. m.
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|5:00 p. m.
|Caracol TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|5:00 p. m.
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|6:00 p. m.
|Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|6:00 p. m.
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Argentina
|7:00 p. m.
|Telefe, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Uruguay
|7:00 p. m.
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Paraguay
|7:00 p. m.
|GEN, Trece, POPU TV y Unicanal
|Brasil
|7:00 p. m.
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Chile
|6:00 p. m.
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Puerto Rico
|4:00 p. m.
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|4:00 p. m.
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|4:00 p. m.
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|4:00 p. m.
|ViX y Pio Deportes
|Honduras
|4:00 p. m.
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|4:00 p. m.
|ViX y Tigo Sports
|España
|12:00 a. m.
|DAZN y Movistar+