Irak vs Noruega: horario y canales para ver el Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

La selección de Noruega iniciará este martes 16 de junio su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Irak en un compromiso correspondiente a la primera jornada del Grupo I.

El encuentro se disputará en el Boston Stadium (Gillette Stadium) y tendrá como principal atractivo la presencia de Erling Haaland, una de las grandes estrellas del fútbol mundial y uno de los jugadores más esperados de la Copa del Mundo.

Haaland busca brillar en la Copa del Mundo

Noruega debutará en el Mundial 2026 con Erling Haaland como su máxima figura. (La Nación/AFP)

La selección noruega llega al torneo con grandes expectativas gracias a una generación talentosa encabezada por Erling Haaland, figura del fútbol europeo y referente absoluto de su país.

Para muchos aficionados, este será uno de los partidos más atractivos de la jornada, ya que permitirá ver por primera vez en acción a una Noruega que aspira a convertirse en una de las sorpresas del campeonato.

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Del otro lado estará Irak, selección que intentará comenzar con buen pie su aventura mundialista y sumar puntos importantes en un grupo que también integran Francia y Senegal.

Un partido clave para el Grupo I

Debido a la presencia de Francia como favorita del grupo, tanto Irak como Noruega saben que este encuentro puede ser determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Por eso se espera un duelo intenso desde el inicio, con dos equipos conscientes de la importancia de arrancar el torneo sumando.

Irak y Noruega se estrenan este martes 16 de junio en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

¿A qué hora y dónde ver Irak vs. Noruega?