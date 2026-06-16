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Irak vs Noruega: horario y canales para ver el Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Noruega regresa a una Copa del Mundo con Erling Haaland como su gran figura y enfrentará a Irak en la primera jornada del Grupo I

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Por Hillary Chinchilla Marín

La selección de Noruega iniciará este martes 16 de junio su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Irak en un compromiso correspondiente a la primera jornada del Grupo I.

El encuentro se disputará en el Boston Stadium (Gillette Stadium) y tendrá como principal atractivo la presencia de Erling Haaland, una de las grandes estrellas del fútbol mundial y uno de los jugadores más esperados de la Copa del Mundo.

Haaland busca brillar en la Copa del Mundo

Erling Haaland Noruega 11 - Moldavia 1 Haaland anotó cinco goles Eliminatoria Mundialista 2026 9 de setiembre del 2025 AFP
Noruega debutará en el Mundial 2026 con Erling Haaland como su máxima figura. (La Nación/AFP)

La selección noruega llega al torneo con grandes expectativas gracias a una generación talentosa encabezada por Erling Haaland, figura del fútbol europeo y referente absoluto de su país.

Para muchos aficionados, este será uno de los partidos más atractivos de la jornada, ya que permitirá ver por primera vez en acción a una Noruega que aspira a convertirse en una de las sorpresas del campeonato.

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Del otro lado estará Irak, selección que intentará comenzar con buen pie su aventura mundialista y sumar puntos importantes en un grupo que también integran Francia y Senegal.

Un partido clave para el Grupo I

Debido a la presencia de Francia como favorita del grupo, tanto Irak como Noruega saben que este encuentro puede ser determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Por eso se espera un duelo intenso desde el inicio, con dos equipos conscientes de la importancia de arrancar el torneo sumando.

Irak y Noruega se estrenan este martes 16 de junio en el Mundial 2026.
Irak y Noruega se estrenan este martes 16 de junio en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

¿A qué hora y dónde ver Irak vs. Noruega?

PaísHoraCanal
Costa Rica4:00 p. m.Fox+ y TD Max
México4:00 p. m.ViX
Estados Unidos6:00 p. m.FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Perú5:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Colombia5:00 p. m.Caracol TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Ecuador5:00 p. m.Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Venezuela6:00 p. m.Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Bolivia6:00 p. m.Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
Argentina7:00 p. m.Telefe, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Uruguay7:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Paraguay7:00 p. m.GEN, Trece, POPU TV y Unicanal
Brasil7:00 p. m.SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
Chile6:00 p. m.Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Puerto Rico4:00 p. m.Telemundo y NAICOM
Nicaragua4:00 p. m.ViX y Tigo Sports
Guatemala4:00 p. m.ViX y Tigo Sports
República Dominicana4:00 p. m.ViX y Pio Deportes
Honduras4:00 p. m.ViX y Tigo Sports
El Salvador4:00 p. m.ViX y Tigo Sports
España12:00 a. m.DAZN y Movistar+
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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