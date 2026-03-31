Italia vs Bosnia EN VIVO: hora y canal para ver el repechaje rumbo al Mundial 2026

El partido entre Italia y Bosnia y Herzegovina por el repechaje al Mundial 2026 se jugará este martes 31 de marzo y podrá verse en todo el mundo.
El encuentro es clave, ya que define uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo.
¿Dónde ver Italia vs Bosnia EN VIVO?
El partido se podrá seguir en:
- TV: ESPN (según país)
- Streaming: Disney+ Premium
En algunos mercados también estará disponible por plataformas como DAZN o señales asociadas.
Horarios por país
- Costa Rica / México: 12:45 p.m.
- Perú / Colombia / Ecuador: 1:45 p.m.
- Bolivia / Venezuela: 2:45 p.m.
- Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay / Brasil: 3:45 p.m.
- Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.
- España: 7:45 p.m.
- Inglaterra / Portugal: 6:45 p.m.
Un boleto al Mundial en juego
Italia llega a este duelo tras avanzar en la fase previa del repechaje, mientras que Bosnia hizo lo propio en su recorrido.
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La presión está sobre la Azzurra, que busca asegurar su presencia en el Mundial 2026, mientras que Bosnia busca dar el golpe y clasificar.
El partido promete intensidad, con dos selecciones que se juegan todo en 90 minutos.
Nota realizada con ayuda de IA