Italia vs Bosnia EN VIVO: hora y canal para ver el repechaje rumbo al Mundial 2026

El partido entre Italia y Bosnia y Herzegovina por el repechaje al Mundial 2026 se jugará este martes 31 de marzo y podrá verse en todo el mundo.

El encuentro es clave, ya que define uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo.

¿Dónde ver Italia vs Bosnia EN VIVO?

🇮🇹 Italia enfrenta a Bosnia 🇧🇦 por un cupo al Mundial 2026. (Creada con IA) (chatgpt/Chatgpt)

El partido se podrá seguir en:

TV: ESPN (según país)

ESPN (según país) Streaming: Disney+ Premium

En algunos mercados también estará disponible por plataformas como DAZN o señales asociadas.

Horarios por país

Costa Rica / México: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Perú / Colombia / Ecuador: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Bolivia / Venezuela: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay / Brasil: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.

2:45 p.m. España: 7:45 p.m.

7:45 p.m. Inglaterra / Portugal: 6:45 p.m.

Un boleto al Mundial en juego

Italia llega a este duelo tras avanzar en la fase previa del repechaje, mientras que Bosnia hizo lo propio en su recorrido.

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La presión está sobre la Azzurra, que busca asegurar su presencia en el Mundial 2026, mientras que Bosnia busca dar el golpe y clasificar.

El partido promete intensidad, con dos selecciones que se juegan todo en 90 minutos.

Nota realizada con ayuda de IA