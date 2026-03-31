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Italia vs Bosnia EN VIVO: hora y canal para ver el repechaje rumbo al Mundial 2026

Italia y Bosnia se enfrentan en un duelo clave por el repechaje rumbo al Mundial 2026.

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Por Hillary Chinchilla Marín

El partido entre Italia y Bosnia y Herzegovina por el repechaje al Mundial 2026 se jugará este martes 31 de marzo y podrá verse en todo el mundo.

El encuentro es clave, ya que define uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo.

¿Dónde ver Italia vs Bosnia EN VIVO?

🇮🇹 Italia enfrenta a Bosnia 🇧🇦 por un cupo al Mundial 2026. (Creada con IA)
🇮🇹 Italia enfrenta a Bosnia 🇧🇦 por un cupo al Mundial 2026. (Creada con IA) (chatgpt/Chatgpt)

El partido se podrá seguir en:

  • TV: ESPN (según país)
  • Streaming: Disney+ Premium

En algunos mercados también estará disponible por plataformas como DAZN o señales asociadas.

Horarios por país

  • Costa Rica / México: 12:45 p.m.
  • Perú / Colombia / Ecuador: 1:45 p.m.
  • Bolivia / Venezuela: 2:45 p.m.
  • Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay / Brasil: 3:45 p.m.
  • Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.
  • España: 7:45 p.m.
  • Inglaterra / Portugal: 6:45 p.m.

Un boleto al Mundial en juego

Italia llega a este duelo tras avanzar en la fase previa del repechaje, mientras que Bosnia hizo lo propio en su recorrido.

LEA MÁS: Caos antes del repechaje al Mundial: Bosnia denunció espionaje de un soldado de Italia

La presión está sobre la Azzurra, que busca asegurar su presencia en el Mundial 2026, mientras que Bosnia busca dar el golpe y clasificar.

El partido promete intensidad, con dos selecciones que se juegan todo en 90 minutos.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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