Jesús Owono cerró su Instagram tras muerte de Jesús de Miguel: ¿Podría ir a la cárcel?

Jesús de Miguel tenía 30 años; esta es la imagen difundida por su club, el Tenerife, para anunciar su trágico fallecimiento este 3 de noviembre. (HANDOUT/AFP)

El portero Jesús Owono, del FC Andorra, está devastado tras la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, quien falleció este martes 3 de noviembre después de sufrir un fuerte choque durante un partido en España.

El incidente ocurrió el lunes, cuando ambos futbolistas disputaban un balón dividido. De Miguel, de 30 años, recibió un impacto de rodilla en el rostro y el pecho, perdió el conocimiento y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Los médicos lograron reanimarlo en la cancha y trasladarlo a cuidados intensivos, pero el Tenerife confirmó su fallecimiento a las 8 de la mañana del martes.

Tras lo ocurrido, Owono recibió fuertes críticas en redes sociales y cerró su cuenta de Instagram, según informó la cadena española COPE.

“En el Andorra hay una preocupación enorme. He podido saber que algunos jugadores decían que es lo más duro que han vivido nunca en un campo de fútbol”, señalaron en la emisora.

El medio también informó que el guardameta escuchó gritos de “¡asesino, asesino!” desde las graderías del estadio Heliodoro Rodríguez López.

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“El Andorra insiste en que en ningún momento hubo mala intención, que no hubo voluntad de hacer daño”, agregó COPE.

¿Qué consecuencias legales podría enfrentar Jesús Owono?

Jesús Owono está devastado tras la muerte de Jesús de Miguel y cerró su cuenta de Instagram, según informó COPE. (Tomada de C/Tomada de X)

El diario español Sport publicó el análisis de Miguel Galán, experto en derecho deportivo, quien explicó que una jugada con consecuencias trágicas no implica automáticamente un delito.

“Con un balón dividido y una entrada a destiempo, la tendencia actual del Tribunal Supremo lleva al archivo o a la absolución penal”, señaló el abogado.

Galán citó la sentencia STS 379/2025, del Tribunal Supremo español, y la resolución SAP 159/2026, de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, para explicar los límites del riesgo permitido en el deporte.

Según su interpretación, los choques y las infracciones propias del juego pueden tener consecuencias deportivas, mientras que las acciones desconectadas de la competición podrían dar lugar a responsabilidades penales.

“La doctrina del Supremo dice que los excesos dentro del lance tienen sanción deportiva, no penal”, afirmó.

No obstante, la justicia ordinaria podría intervenir de oficio para determinar si existe alguna causa penal que investigar. Por ahora, se trata de una valoración jurídica del especialista, no de una resolución judicial sobre Owono.

El CD Tenerife lamentó la muerte del delantero con un comunicado: “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”.

La familia de Jesús de Miguel agradeció las muestras de apoyo y solicitó respeto a su privacidad.