“Rotos de dolor”: club confirma la muerte de futbolista que sufrió golpe en un partido

El mundo del fútbol está de luto tras confirmarse la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero de 30 años del CD Tenerife, quien sufrió un violento golpe durante un partido y tuvo que ser reanimado de emergencia sobre el terreno de juego.

El club confirmó que el futbolista falleció este martes 3 de noviembre de 2026, a las 8 de la mañana (hora de España), después de permanecer hospitalizado en cuidados intensivos.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”, informó el equipo mediante un comunicado oficial.

La tragedia ocurrió un día después del partido entre el Tenerife y el FC Andorra, disputado el lunes 2 de noviembre.

Durante el tiempo de descuento, De Miguel disputaba un balón dividido con el guardameta rival, Jesús Owono, cuando recibió un fuerte impacto de rodilla en el rostro y el pecho.

El delantero cayó al césped, perdió el conocimiento y presentó convulsiones, por lo que los servicios médicos ingresaron inmediatamente al terreno de juego.

Según la información difundida tras el incidente, el atacante sufrió un paro cardiorrespiratorio y necesitó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los profesionales lograron reanimarlo y estabilizarlo antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El encuentro fue suspendido con el marcador empatado 2-2.

El desgarrador mensaje del Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel

Jesús de Miguel tenía 30 años; esta es la imagen difundida por su club, el Tenerife, para anunciar su trágico fallecimiento este 3 de noviembre. (HANDOUT/AFP)

El primer informe médico divulgado por el club señalaba que el futbolista se encontraba estable dentro de la gravedad y que respiraba por sí mismo.

Sin embargo, este martes llegó la noticia de su fallecimiento.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, manifestó el equipo.

“Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, agregó.

La institución también transmitió una petición de los allegados del jugador, quienes agradecieron las muestras de solidaridad recibidas desde que ocurrió la emergencia.

“La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”, indicó el comunicado.

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El club no brindó detalles adicionales sobre las circunstancias médicas que provocaron el fallecimiento.

La muerte de Jesús de Miguel Alameda se confirmó menos de 24 horas después de la emergencia que obligó a suspender el encuentro entre Tenerife y Andorra.

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, salió grave del partido de este lunes (Tenerife/X/Tenerife/ X)

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026