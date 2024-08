Juan Carlos Rojas subió la temperatura al responder de esta forma los filazos de Jafet Soto

Juan Carlos Rojas le respondió a Jafet Soto

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, le respondió a Jafet Soto, de una forma muy sutil, las indirectas que mandó el florense.

Hace unos días el jerarca del Herediano aseguró que Saprissa siempre ficha a los jugadores que ellos dejan libres, esto por rumores que vinculan a Deyver Vega con los morados, pese a que el volante primero jugó en Saprissa.

LEA MÁS: Jafet Soto le vuelve a tirar a Saprissa con algo que a los morados no les hará mucha gracia

En radio Columbia le preguntaron a Rojas sobre las declaraciones de Soto y él optó por no darles demasiada importancia.

“No había escuchado, yo no voy a entrar en ese juego de palabras. Me parece bastante infantil entrar en un juego de palabras así, nosotros estamos enfocados en lo nuestro, y yo no tengo que defenderme ante nadie de lo que he hecho y de lo que ha hecho el Deportivo Saprissa por el fútbol de este país en los últimos trece años”, mencionó tajante.

Agregó que no va a hablar del tema con su colega porque no tiene por qué darle explicaciones.

“Yo no tengo por qué abordar eso. Si algo hemos tratado de hacer nosotros en el Saprissa es subirle la altura al fútbol nacional, y muchas veces se carece de altura, de un nivel de respeto que es fundamental, porque nosotros que estamos con un micrófono al final estamos dando el ejemplo”, finalizó.

Las declaraciones de ambos jerarcas ya empezaron a calentar el clásico del buen fútbol, que será el próximo domingo por la quinta fecha del torneo de Apertura.