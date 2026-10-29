Jude Bellingham enciende las redes sociales con campaña de Calvin Klein

Jude Bellingham está dando de qué hablar, pero esta vez no es por sus jugadas con el Real Madrid, sino por unas fotografías y un video que lo muestran en una faceta muy diferente.

El futbolista inglés, de 23 años, se convirtió en imagen de una nueva campaña de Calvin Klein, la reconocida firma estadounidense que apostó por el mediocampista para promocionar su ropa interior.

En el adelanto publicado en las redes sociales de la marca, Bellingham aparece sin camiseta, posando de frente y de espaldas mientras luce los tradicionales bóxers blancos de la compañía.

Las imágenes rápidamente llamaron la atención y provocaron numerosas reacciones entre sus seguidores.

El futbolista del Real Madrid se convirtió en imagen de Calvin Klein y sorprendió con una campaña en la que aparece sin camiseta y luciendo los clásicos bóxers blancos de la marca. (OSCAR DEL POZO/AFP)

Jude Bellingham sorprendió con sus fotografías en ropa interior

La campaña mantiene el estilo minimalista que caracteriza a Calvin Klein, con fotografías de estudio que destacan al futbolista y las prendas que promociona.

Además del video compartido en X y TikTok, la estrategia publicitaria incluyó una enorme valla en Nueva York.

En ese anuncio aparece parte del cuerpo del deportista, pero su rostro queda fuera del encuadre, un detalle que ayudó a crear expectativa alrededor de la identidad del protagonista.

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La firma terminó revelando que se trataba del jugador del conjunto merengue, quien ahora suma una nueva colaboración a su trayectoria fuera del fútbol.

No es la primera vez que Bellingham causa sensación en la moda

Jugadores más guapos del Mundial 2026 (Instagram/Instagram)

Aunque esta campaña ha generado revuelo, Jude Bellingham ya tenía experiencia como imagen de reconocidas marcas.

En junio de 2024, el mediocampista protagonizó una campaña de ropa interior para SKIMS, la firma de Kim Kardashian, con fotografías que también despertaron interés entre sus seguidores.

El inglés ha colaborado, además, con Louis Vuitton, una de las casas de moda de lujo más conocidas del mundo.

Su nueva aparición con Calvin Klein llega después de que lectores de la revista People lo eligieran como el futbolista más sexy del Mundial 2026, según la información difundida sobre la campaña.

Con este lanzamiento, el jugador demuestra que su popularidad va más allá de los estadios y que su imagen también tiene un lugar destacado en el mundo de la moda.