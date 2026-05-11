Keylor Navas es noticia en México por esto que hizo tras intenso partido contra el América

Keylor Navas volvió a convertirse en noticia en México, pero esta vez no solamente por su actuación en cancha, sino también por un gesto de respeto y caballerosidad que tuvo tras la clasificación de Pumas ante el América.

Un clásico dramático

Keylor Navas volvió a ser figura tras la clasificación de Pumas. (Pumas/Pumas)

La noche del domingo, Pumas y América protagonizaron un espectacular empate 3-3 en el Estadio Olímpico Universitario.

Con ese resultado, la serie terminó igualada 6-6 en el marcador global, pero el cuadro universitario logró avanzar a semifinales gracias a su mejor posición en la tabla durante la fase regular.

El equipo donde milita el costarricense terminó líder del campeonato, mientras que las Águilas clasificaron como octavas.

Keylor ya es ídolo en Pumas

El arquero tico sigue ganándose el cariño de la afición universitaria y durante el partido los aficionados corearon constantemente su nombre.

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Sin embargo, más allá de lo deportivo, lo que hoy tiene hablando a medios y periodistas mexicanos es el gesto que tuvo tras el pitazo final.

El gesto que se hizo viral

Según destacó el periodista de Azteca Deportes, Gabo Guzmán, Keylor se acercó a consolar al futbolista del América Jonathan dos Santos luego de la eliminación.

“Hay que saber ganar y Keylor lo entiende a la perfección. No se habla mucho de que en medio de la euforia de la victoria, notó que Jonathan dos Santos estaba mal, se acercó y se quedó unos minutos a darle unas palabras. Por algo es quien es”, escribió el comunicador.

La acción rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde aficionados y periodistas destacaron la humildad y liderazgo del costarricense.

Muchos usuarios recordaron que este tipo de comportamientos son precisamente los que han convertido a Navas en una de las figuras más respetadas del fútbol internacional.

Un nuevo capítulo en su histórica carrera

A sus 39 años, el guardameta costarricense sigue demostrando que atraviesa otra gran etapa de su histórica carrera, ahora como una de las máximas figuras de Pumas y de toda la Liga MX.

Mientras tanto, la afición universitaria sueña con seguir avanzando en la lucha por el título con Keylor como gran líder del equipo.

¡EL ÍDOLO! 🧤



Lo que causa Keylor Navas en C.U. pic.twitter.com/DGYddCYAAz — Futbol Picante (@futpicante) May 11, 2026