Pumas eliminó al América, pero antes de eso vivió un verdadero milagro en el marco que defiende Keylor Navas

El Pumas de Keylor Navas sufrió hasta el último suspiro para eliminar al América de México en los cuartos de final del fútbol mexicano, en un partidazo en el que ocurrió un verdadero milagro en el marco del tico.

El duelo iba 3-3 y a las Águilas les pitaron un dudoso penal al minuto 85. Si los Cremas anotaban, eliminaban prácticamente a los Universitarios, pero en ese momento ocurrió lo inexplicable.

Henry Martín cobró, Keylor adivinó la trayectoria, pero para suerte del tico, pese a que no tocó la bola, esta se estrelló contra el poste y salió en una dirección a la que ningún rival le llegó.

Como la serie quedó igualada 6-6, Pumas avanzó por la ventaja que tenía al haber cerrado la fase regular de líder.

El equipo de Efraín Juárez se mantiene como favorito para conseguir el título del Clausura 2026.

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El Pumas de Keylor Navas sufrió, pero avanzó a las semifinales de la Liga MX. Foto: AFP. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

Pumas no gana un campeonato desde el Clausura 2011.

Cierre de infarto

El equipo de Keylor se encargó de abrir la cuenta muy rápido, en el estadio Olímpico Universitario y en los primeros minutos del tiempo inicial se llenaron de goles.

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Rubén Duarte, Nathan Silva y Jordan Carillo fueron los protagonistas del equipo local; pero el América reaccionó rápido y a partir del minuto 30 se encargaron de presionar a los rivales.

El juego entre Pumas y América cerró con un empate 3-3. Foto: AFP. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

Patricio Salas hizo el primero al 30 y Alejandro Zendejas marcó un doblete, al 40 por la vía de penal y al minuto 61 hizo el tercero para el América.

Luego llegó la jugada del penal anteriormente mencionada, con la que los Pumas se salvaron de milagro.

Ahora, el Pumas enfrentará al Pachuca en las semifinales.