¿Keylor Navas le atajó el penal a Edinson Cavani o pegó en el palo? Esto dijo el Halcón

Keylor Navas protagonizó la jugada del partido con Edinson Cavani en choque entre el Newellś y el Boca Juniors (NOB/NOB)

Keylor Navas respondió ante la prensa la duda que generó la acción de penal de Edinson Cavani en partido de este domingo entre Newell’ s y Boca Juniors.

Navas tuvo un cara a cara contra el delantero uruguayo en un cobro de penal que no terminó en gol, pero que generó una discusión: ¿lo paró el tico o fue palo?

Ante la duda, la prensa argentina le consultó a Keylor si fue suerte o sus ya conocidos reflejos.

“Primero, la duda existencial: ¿el penal fue al palo? Hubo mucho mérito tuyo, el tiro de Battaglia lo atajas vos, pero todavía hay mucha duda de si toca el palo o fue una pierna, o una mano tuya”, le comentó el periodista de ESPN.

LEA MÁS: Keylor Navas fue figura en defensa y ataque en triunfo del Newell’s frente a Boca Juniors

El tico fue directo y sincero y aseguró que sí logró tocar la bola en el remate del delantero.

“Bueno, al final la toqué un poco con el guante y pegó en el palo y salió, por dicha, se fue afuera y no la metí. Así que sí, las dos cosas, la toqué un poquito y pegó en el palo y gracias a Dios los rebotes no me impactaron en ningún momento y el balón se fue fuera”, concluyó contento Navas.