Le preguntamos al presidente de Puntarenas si mensaje era para Allan Alemán y salieron rascando muchos más

Héctor Trejos, presidente del Puntarenas FC dijo claro para quien iba el mensaje en alemán que publicaron en redes

Héctor Trejos, presidente del Puntarenas FC, habló claro y directo sobre el mensaje en alemán que publicaron en redes sociales tras lograr la clasificación a semifinales.

Tras golear 3 por 0 a Santa FC, los porteños celebraron con una publicación en el idioma alemán, por lo que muchos pensaron que era un filazo para Allan Alemán, exjugador de Saprissa que aseguró que no iban a clasificar.

En La Teja conversamos con el jerarca y aclaró sin pelos en la lengua para quién iba el mensaje.

“Eso no es ninguna indirecta para nadie, al que le cae el guante que se lo plante. Esto va dedicado para mucha gente que no creía en nosotros, para las personas que nos vieron por descendidos el año anterior, para muchos periodistas que tomaron el micrófono y decían que nos habíamos sacado los 100 números de la rifa para ir a segunda. Para todos los que frente a un micrófono pensaron que eran dueños de la verdad”, nos contó.

Él agregó que no ve programas de televisión y no le da importancia a todo lo que se dice.

“Yo no me pongo a ver personas, porque les estaría dando importancia a personas que probablemente no necesitan que les demos importancia. Yo ni siquiera veo programas, a veces me mandan cosas y escucho cosas grabadas, pero hay que estar concentrado en lo que realmente importa”, explicó.

Para concluir, aseguró que esto demuestra que a ellos nadie les ha regalado nada, que se lo ganaron con puro trabajo.

“La mejor motivación que uno puede tener es ir paso a paso, ir consiguiendo objetivos. A nosotros nadie nos regaló nada, cuando peleamos puntos en la mesa nos dijeron que no y después terminaron regalando puntos. A nosotros nadie nos ha regalado nada, llegamos por esfuerzo, por trabajo y porque Dios es justo”, concluyó.

