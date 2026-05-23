Teleguía Deportes

Leilani McGonagle se cansó y le respondió a todos los que no la ven como costarricense

La surfista costarricense utilizó TikTok para enviar un claro mensaje

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La surfista Leilani McGonagle parece haberse cansado de los constantes comentarios sobre su nacionalidad y decidió responderles directamente a quienes aseguran que “no es tica” o cuestionan que represente a Costa Rica en competencias internacionales.

Leilani respondió con un video muy tico

Leilani McGonagle Cuarta parada de los Challenger Series, en Portugal 1ero de octubre del 2025 Cortesía WSL
Leilani McGonagle (La Nación/Cortesía WSL)

A través de un corto video publicado en TikTok, la deportista dejó claro que desde hace años le molestan los comentarios de personas que no la reconocen como costarricense por sus rasgos físicos, apellido o por hablar inglés perfectamente.

En el clip, Leilani aparece sentada comiéndose varios mangos verdes con sal y limón mientras lanza una indirecta muy clara.

“‘Ella ni sabe lo que es vivir en Costa Rica, ¿por qué nos representa?’ Mientras yo un viernes por la tarde comiéndome tres mangos verdes con sal y limón que apié del árbol de la casa donde nací y he vivido toda mi vida”, escribió.

Leilani McGonagle Ballito Pro en Sudáfrica segunda parada del Challenger Series 2025 30 de junio del 2025 Cortesía Kody McGregor/WSL
Leilani McGonagle respondió en TikTok a quienes cuestionan su nacionalidad. (La Nación/Cortesía Kody McGregor/WSL)

El video rápidamente comenzó a viralizarse y provocó una ola de mensajes positivos de seguidores y aficionados del surf.

Muchos salieron a defenderla

La publicación se llenó de comentarios de personas defendiendo a la surfista y agradeciéndole por representar al país en competencias internacionales.

“Siempre un orgullo de Costa Rica”, “Orgullo tico”, “Tica que nos representa”, “Orgullo para el país” y “Gracias por representarnos”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Leilani McGonagle nació el 14 de noviembre de 1999 en Pavones de Golfito, Puntarenas y toda su carrera deportiva la ha desarrollado representando oficialmente a Costa Rica.

Sin embargo, desde hace años enfrenta comentarios en redes sociales debido a que tiene padres extranjeros, rasgos anglosajones y un apellido británico.

LEA MÁS: Keylor Navas recibe una terrible noticia justo en su mejor momento y previo a la final del fútbol mexicano

Su padre, Sean McGonagle, es inglés y su madre, Jamie Marie Cada, es estadounidense, pero ambos se establecieron en Costa Rica muchos años antes de que naciera la surfista.

Leilani, incluso, representó oficialmente al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Leilani McGonagleTiktokSurfista
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.