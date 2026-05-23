Leilani McGonagle se cansó y le respondió a todos los que no la ven como costarricense

La surfista Leilani McGonagle parece haberse cansado de los constantes comentarios sobre su nacionalidad y decidió responderles directamente a quienes aseguran que “no es tica” o cuestionan que represente a Costa Rica en competencias internacionales.

Leilani respondió con un video muy tico

Leilani McGonagle (La Nación/Cortesía WSL)

A través de un corto video publicado en TikTok, la deportista dejó claro que desde hace años le molestan los comentarios de personas que no la reconocen como costarricense por sus rasgos físicos, apellido o por hablar inglés perfectamente.

En el clip, Leilani aparece sentada comiéndose varios mangos verdes con sal y limón mientras lanza una indirecta muy clara.

“‘Ella ni sabe lo que es vivir en Costa Rica, ¿por qué nos representa?’ Mientras yo un viernes por la tarde comiéndome tres mangos verdes con sal y limón que apié del árbol de la casa donde nací y he vivido toda mi vida”, escribió.

Leilani McGonagle respondió en TikTok a quienes cuestionan su nacionalidad. (La Nación/Cortesía Kody McGregor/WSL)

El video rápidamente comenzó a viralizarse y provocó una ola de mensajes positivos de seguidores y aficionados del surf.

Muchos salieron a defenderla

La publicación se llenó de comentarios de personas defendiendo a la surfista y agradeciéndole por representar al país en competencias internacionales.

“Siempre un orgullo de Costa Rica”, “Orgullo tico”, “Tica que nos representa”, “Orgullo para el país” y “Gracias por representarnos”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Leilani McGonagle nació el 14 de noviembre de 1999 en Pavones de Golfito, Puntarenas y toda su carrera deportiva la ha desarrollado representando oficialmente a Costa Rica.

Sin embargo, desde hace años enfrenta comentarios en redes sociales debido a que tiene padres extranjeros, rasgos anglosajones y un apellido británico.

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Su padre, Sean McGonagle, es inglés y su madre, Jamie Marie Cada, es estadounidense, pero ambos se establecieron en Costa Rica muchos años antes de que naciera la surfista.

Leilani, incluso, representó oficialmente al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.