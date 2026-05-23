Keylor Navas recibe una terrible noticia justo en su mejor momento y previo a la final del fútbol mexicano

Keylor Navas vive un gran momento con el Pumas de México. (Facebook de Pumas /Facebook de Pumas)

Keylor Navas disputará este domingo a las 7 p.m. la gran final del fútbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul, en la que, en caso de ganar, sería su primer título en ese país. No obstante, en medio de esto saltó a la luz una dura noticia para el arquero costarricense.

Keylor Navas jugaría lesionado la final en México

Medios aztecas como Esto en Línea informaron de una seria lesión por la que el tico tendría que pasar por el quirófano apenas acabe el certamen de ese país.

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Según lo publicado, Navas arrastra desde hace tiempo una lesión en un tobillo que necesita operarse cuanto antes y, dado que no tendrá competencia en los próximos dos meses, aprovechará para hacerlo lo más pronto posible.

“El portero de Pumas está lesionado y será sometido a una intervención quirúrgica”, así lo reveló Ignacio Hierro, quien fue director deportivo de selecciones nacionales de la Federación Costarricense de Fútbol (de enero a diciembre de 2025).

“Hierro, en Fox Sports, reveló que el capitán de Universidad Nacional padece un problema en el tobillo que no lo deja entrenar como debería, y que incluso lo llevará al quirófano”, destacó el medio.

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Ignacio Hierro asegura que Keylor Navas se operará apenas termine el torneo mexicano. (Jose Cordero/José Cordero)

Ignacio Hierro revela el problema físico del arquero

Hierro aseguró que la lesión de Keylor es algo viejo y dio fecha aproximada de la cirugía.

“Tiene una molestia en el tobillo que lo limita y me parece que se va a operar acabando el torneo. Tiene, digamos, una molestia crónica”, destacó.

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La ausencia con Costa Rica coincidiría con la cirugía

La operación del Halcón coincide además con su ausencia en la convocatoria de la Selección de Costa Rica para los juegos amistosos ante Colombia e Inglaterra, el 1 y 10 de junio, respectivamente, por lo que la cirugía podría darse de inmediato tras finalizar su participación con Pumas.