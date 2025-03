León Weinstok dejó sin palabras a periodista mexicana que quiso ridiculizar a Alajuelense

El directivo de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, no se le dejó a periodista mexicana (Fanny Tayver Marín)

El directivo y abogado de la Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, no se le dejó a la polémica periodista mexicana que intentó ridiculizar a los manudos.

Debido a que él es abogado, ha sido el portavoz de la Liga en toda la polémica que ha generado el pleito legal por la lucha por ir al Mundial de Clubes, situación que lo llevó de invitado al programa de Claro Sport México, donde una periodista le intentó bajar el piso a Alajuelense, pero pegó con pared.

Ella le preguntó a Weinstok en qué se basaba para decir que Alajuelense tiene que ir al torneo “si no se ganó el boleto en la cancha”.

“¿Por qué se merece alajuelense ir al Mundial de Clubes si no lo ganaron en la cancha? Entiendo lo que mencionas del reglamento, pero el Alajuelense perdió en la cancha en los octavos de final goleado por el New England Revolution y de ahí hoy están buscando ganarlo en el escritorio. Hay muchas lagunas, como decimos en México, en el reglamento y eso no quiere decir que ustedes tendrían que ir al Mundial de Clubes”, le comentó ella al abogado.

LEA MÁS: León Weinstok lanzó filazo a la FIFA que retumbó a nivel internacional

Él le contestó muy rápidamente con un argumento claro que ella no esperaba.

“Hola, Daniela, una pregunta: ¿en dónde nos ganamos los puntos que nos colocan en ese lugar del ranking? Al ganarnos esos puntos en la cancha, como acabamos de estar de acuerdo, ese es el lugar que nos toca, ¿por qué? Porque el ranquin mismo establece que hay máximos por país, como pasó en la Conmebol. Hay un máximo de dos equipos por país que ya lo estaría cubriendo la MLS y el fútbol mexicano. La única excepción es que dos o tres ganen el torneo regional como ocurría con el León, pero al descalificarnos queda el ranquin donde estamos nosotros”, le explicó.

Al final, él le puso otros ejemplos de equipos que clasificaron al Mundial por ranquin pese a que había otros mejor posicionados, porque así son las reglas del torneo.