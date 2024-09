¿Les dolió? Posible llegada de Bryan Oviedo a Alajuelense desata la furia de aficionados del Saprissa

Bryan Oviedo aseguró hace poco que solo jugaría en Saprissa y ahora toda a punta a que vestirá de rojinegro (Jose David Murillo)

Bryan Oviedo es tendencia número uno en redes sociales tras los rumores que lo vinculan a la Liga Deportiva Alajuelense, y muchos de los comentarios son de aficionados del Saprissa.

Es casi un hecho que el lateral izquierdo jugará con el cuadro rojinegro y a muchos morados no les ha caído nada bien la noticia, mientras que otros aseguran que no les importa porque en el Monstruo no hace falta.

“Dijo que solo con Saprissa, no tiene palabra ni como jugador, ni como hombre”, “Salió desteñido”, “Ridículo ver a Oviedo en Alajuelense”, “Manda que Oviedo también se destiñera”, “Otro desteñido”, “La verdad nadie necesita a Oviedo en Saprissa”, “Saprissa no quería a Oviedo”, “Ya en Saprissa sabíamos que la palabra de Oviedo no vale nada”, “Saprissa ya se fue de pollo una vez”, “No tiene palabra”, decían algunos comentarios.

Se espera que el fichaje de Oviedo con Alajuelense se confirme en las próximas horas.