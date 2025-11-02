Teleguía Deportes

Liberia vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de este domingo?

La Liga Deportiva Alajuelense visita a Municipal Liberia este domingo torneo de Apertura

Por Hillary Chinchilla Marín

El Municipal Liberia recibe a la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) este domingo 2 de noviembre a las 7:00 p.m., en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño, por la Jornada 15 del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Promerica.

Los rojinegros llegan supermotivados tras avanzar a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, y urgidos de la victoria para desplazar al Saprissa del liderato. Mientras que Liberia busca sumar puntos en casa para mantenerse en zona de clasificación.

Alajuelense vs. Liberia
La Liga Deportiva Alajuelense llega motivada tras clasificar a la final de la Copa Centroamericana y buscará mantener el liderato en el campeonato nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Dónde ver el partido?

  • Hora: 7:00 p.m. (hora de Costa Rica)
  • Estadio: Edgardo Baltodano Briceño, Liberia
  • Transmisión: FUTV

Así llegan los equipos

Alajuelense, dirigido por Óscar Ramírez, atraviesa una gran semana tras eliminar al Olimpia de Honduras en semifinales de la Copa Centroamericana y asegurar su boleto a la próxima final del torneo. El técnico aprovechará este compromiso para rotar algunas piezas.

Municipal Liberia, por su parte, sigue luchando por clasificar de la mano de un grupo lleno de jóvenes como Fernando Lesme y Randy Ramírez.

Liga contra Municipal Liberia por la jornada 22
El Estadio Edgardo Baltodano Briceño será el escenario del duelo entre Liberia y AlajuelenseMunicipal Liberia. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
