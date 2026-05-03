Liberia vs Saprissa: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de semifinal este domingo?

Liberia y Saprissa se enfrentan este domingo en el arranque de la segunda semifinal del campeonato nacional, en un duelo clave por el pase a la final.

Primer pulso en la Ciudad Blanca

Liberia recibe a Saprissa en el estadio Edgardo Baltodano por la semifinal del torneo nacional. (JOHN DURAN/John Durán)

El partido se disputará en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia a partir de las 4 de la tarde y contará con transmisión en vivo por FUTV.

El conjunto de Saprissa llega con el objetivo claro de realizar un buen partido como visitante que le permita tomar ventaja de cara al juego de vuelta, programado para el próximo fin de semana en el estadio Ricardo Saprissa. El equipo morado buscará imponer su experiencia en instancias finales y manejar el ritmo del compromiso fuera de casa.

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Por su parte, Liberia intentará aprovechar su condición de local y el respaldo de su afición para mantener su racha positiva sin derrotas, además de las bajas de Mariano Torres y Fidel Escobar en Saprissa. El equipo de la Ciudad Blanca aspira a dar el golpe en casa y llegar con ventaja al segundo duelo de la serie.