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Liberia vs Saprissa: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de semifinal este domingo?

La segunda semifinal del torneo arranca este domingo con un choque intenso entre Liberia y Saprissa en la Ciudad Blanca

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Por Hillary Chinchilla Marín

Liberia y Saprissa se enfrentan este domingo en el arranque de la segunda semifinal del campeonato nacional, en un duelo clave por el pase a la final.

Primer pulso en la Ciudad Blanca

12/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Municipal Liberia por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán
Liberia recibe a Saprissa en el estadio Edgardo Baltodano por la semifinal del torneo nacional. (JOHN DURAN/John Durán)

El partido se disputará en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia a partir de las 4 de la tarde y contará con transmisión en vivo por FUTV.

El conjunto de Saprissa llega con el objetivo claro de realizar un buen partido como visitante que le permita tomar ventaja de cara al juego de vuelta, programado para el próximo fin de semana en el estadio Ricardo Saprissa. El equipo morado buscará imponer su experiencia en instancias finales y manejar el ritmo del compromiso fuera de casa.

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Por su parte, Liberia intentará aprovechar su condición de local y el respaldo de su afición para mantener su racha positiva sin derrotas, además de las bajas de Mariano Torres y Fidel Escobar en Saprissa. El equipo de la Ciudad Blanca aspira a dar el golpe en casa y llegar con ventaja al segundo duelo de la serie.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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