Lionel Messi se despidió de su papá con una dolorosa carta que le saca las lágrimas a cualquiera

Lionel Messi abrió su corazón como pocas veces y compartió una extensa carta para despedirse de su papá, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años después de enfrentar una dura enfermedad. Sus palabras muestran el golpe que significa para el futbolista perder a quien estuvo a su lado desde que comenzó a patear una pelota.

Messi contó lo que vivió durante el Mundial

Lionel Messi compartió una extensa carta para despedirse de su papá tras su fallecimiento. (Instagram/Instagram)

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, comienza el mensaje compartido por el futbolista.

Messi recordó que su padre deseaba verlo disputar su último Mundial, pero su condición empeoró justo antes del comienzo del torneo. Según relató, era la primera vez que no podía acompañarlo en una competencia.

“Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, escribió.

La situación terminó afectándolo incluso dentro de la cancha. El argentino confesó que después de cada encuentro esperaba el mensaje de su papá y que su ausencia le hizo comprender la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”, expresó.

También reveló un detalle especialmente doloroso: cuando regresó, su padre creía que Argentina había perdido la final por penales y ya no pudieron conversar sobre todo lo sucedido durante el torneo.

“No sé qué voy a hacer sin vos”

La segunda parte de la carta está cargada de recuerdos familiares. Messi recordó que desde pequeño su papá lo llevaba a los entrenamientos después de trabajar y que nunca faltaba a sus partidos.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento”, escribió.

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El futbolista también dejó una de las frases más fuertes de toda la despedida al reconocer las dudas que enfrenta después de esta pérdida.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

Messi aseguró que mantendrá vivo el recuerdo de su padre en la educación de sus hijos y cerró la carta con unas últimas palabras cargadas de dolor: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.