Macabro hallazgo sacude a un equipo de fútbol: encuentran un cadáver en su estadio

Un macabro hallazgo sacudió al fútbol inglés luego de que el Charlton Athletic, equipo que compite en la Championship, confirmó este miércoles que un hombre de 33 años fue encontrado muerto en su estadio.

El propio club comunicó la noticia y expresó sus condolencias por el fallecimiento, mientras continúa la investigación para esclarecer qué ocurrió dentro de las instalaciones.

El deceso se habría producido durante la madrugada del lunes y, hasta el momento, no se han determinado oficialmente las causas de la muerte.

Investigan una posible caída desde gran altura

Una de las principales hipótesis apunta a que el hombre habría caído desde una altura considerable, aunque esta circunstancia todavía deberá ser determinada por la investigación.

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El Charlton Athletic no dio por establecida una causa y pidió colaboración para obtener información que permita aclarar las circunstancias alrededor del fallecimiento.

El caso genera conmoción por el lugar donde fue encontrado el cuerpo: el estadio del conjunto inglés, escenario habitual de sus partidos como local.

El Charlton Athletic confirmó el hallazgo del cadáver de un hombre de 33 años en su estadio. (Tomada de X/Tomada de X)

Además de transmitir sus condolencias por la muerte del hombre, el Charlton Athletic hizo un llamado a sus aficionados.

El club solicitó que cualquier persona que pueda tener información relacionada con lo ocurrido colabore con la investigación.

Por ahora, el dato confirmado por el Charlton es que la víctima era un hombre de 33 años y que su fallecimiento ocurrió durante la madrugada del lunes.

Las circunstancias exactas de la muerte continúan sin esclarecerse, por lo que habrá que esperar los resultados de la investigación para determinar qué sucedió en el estadio del Charlton Athletic.