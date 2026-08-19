Reconocido futbolista está en cuidados intensivos tras un terrible accidente doméstico

El futbolista francés Yael Trepy, de apenas 20 años, permanece en cuidados intensivos después de sufrir un grave accidente en una piscina en Porto Cervo, Cerdeña, Italia, donde estuvo a punto de ahogarse y perdió el conocimiento.

El delantero del Cagliari, de la Serie A, fue rescatado y trasladado rápidamente a un centro médico en Sassari, donde, debido a su condición, fue inducido a un coma, según informó La Gazzetta dello Sport.

La buena noticia llegó posteriormente: Trepy ya despertó, se encuentra consciente y sus condiciones respiratorias y hemodinámicas son estables. Sin embargo, los médicos decidieron mantenerlo en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Yael Trepy, futbolista del Cagliari, permanece en cuidados intensivos después de sufrir un grave accidente en una piscina. (Instagram/Instagram)

Yael Trepy perdió el conocimiento en una piscina

De acuerdo con el reporte de La Gazzetta dello Sport, el joven se encontraba en Porto Cervo cuando aparentemente fue sorprendido por un cambio repentino en la profundidad de la piscina.

El medio italiano señaló que Trepy no podía nadar bien, por lo que comenzó a tener serias dificultades hasta perder el conocimiento.

El futbolista fue rescatado rápidamente y trasladado hasta Sassari para recibir atención médica.

Tras el delicado episodio, el Cagliari difundió el parte médico del hospital Santissima Annunziata para informar sobre la evolución de su jugador.

Futbolista despertó del coma inducido

Según el reporte médico divulgado por el club, los especialistas suspendieron el bloqueo neuromuscular y redujeron progresivamente la sedación y el soporte ventilatorio.

La evolución permitió retirar la ventilación mecánica y extubar al jugador.

“Al despertar, el paciente mostró una recuperación total de la conciencia: se encuentra alerta y colaborador y, por el momento, no presenta déficits neurológicos evidentes. Sus condiciones respiratorias y hemodinámicas son estables”, indicó el parte médico compartido por el Cagliari.

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Pese a esta evolución favorable, el futbolista todavía no abandonará cuidados intensivos.

El hospital explicó que la decisión responde a su reciente extubación y a una afección pulmonar derivada del síndrome de inhalación.

“Dada la reciente extubación y la afección pulmonar derivada del síndrome de inhalación, el paciente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde continúa bajo estrecha vigilancia clínica y respiratoria”, detalló el comunicado.

El equipo médico dará nuevas actualizaciones conforme evolucione el estado de salud del delantero francés.