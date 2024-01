Mambo Núñez mostró su lado más sensible al anunciar trágica muerte de un ser querido

Víctor "Mambo" Núñez mostró su lado más sensible al despedirse de un ser querido (Rafael PACHECO GRANADOS)

El exdelantero del Club Sport Herediano, Víctor “Mambo” Núñez, pasa un duro momento tras la muerte de un ser querido.

Núñez aprovechó el programa de este lunes de “La platea”, para contar muy afectado que perdió a un gran amigo de una forma muy inesperada.

Justo en el inicio del programa, saludó al público y tomó la palabra para dar un sentido mensaje de despedida.

“Hola, primero que todo, estoy muy triste, porque hoy en la cancha donde jugamos básquet se nos murió un amigo, le dio un paro (infarto) fulminante jugando básquet”, contó muy afectado.

El panelista agregó que él no estaba en la cancha, pero que lo llamaron para que se despidiera de su amigo.

“Yo no estaba ahí, estaba en mi casa, pero me llamaron y fui a ver a nuestro amigo el Chino, Michael, que era muy querido por todos nosotros, los que jugamos básquet ahí en el barrio. De verdad un llamado de atención a toda la gente, todos los que hacen deporte, fútbol, básquet, correr, nada cuesta ir a chequearse, no solo la gente profesional ocupa hacerse esas cosas, hay que estar un poco más atento con la salud”.

Él agregó que ha sido una situación muy dolorosa e inesperada, pero le mandó todo el apoyo a la familia de su amigo.

“Mis condolencias a toda la familia de Michael, aquí estamos. Es muy fuerte, ha sido muy duro ver en la cancha en la que jugamos básquet, ver a un amigo ahí, con 49 años, tirado en la cancha, ha sido muy duro para nosotros, pero bueno, así es la vida”, concluyó.

Los demás panelistas de “La Platea” apoyaron al exgoleador y se unieron al mensaje sobre cuidar la salud, de hecho Núñez reconoció que ha estado en tratamientos porque ha tenido arritmias cardiacas, pero las ha trato a tiempo.