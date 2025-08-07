Managua FC vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de Copa Centroamericana?

Alajuelense visitará al Managua por Copa Centroamericana (Albert Marin/LDA vs Guadalupe FC.)

La Copa Centroamericana no se detiene y este jueves Alajuelense tiene una visita a Nicaragua, donde espera tener mejor suerte y resultado que el Herediano.

Los manudos están en el país vecino porque les tocó enfrentar en su grupo al Managua FC, en la segunda jornada del torneo centroamericano.

Aunque son los bicampeones, vienen de perder la primera fecha contra el Plaza Amador de Panamá, hecho que los compromete a volver al país con los tres puntos.

Por su parte, el Managua está en una situación parecida y es que arrancó esta edición perdiendo por goleada ante el Antigua FC de Guatemala.

El encuentro está pactado para las 8 de la noche de este jueves y en Costa Rica solo se puede ver por medio de la señal internacional del canal ESPN y de su aplicación de pago Disney +.