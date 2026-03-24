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Mohamed Salah confirmó que dejará el Liverpool al final de la temporada con este inesperado mensaje

El delantero egipcio anunció su salida mediante un video, cerrando uno de los ciclos más exitosos del club inglés

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Por Hillary Chinchilla Marín

El delantero egipcio Mohamed Salah confirmó este martes que dejará el Liverpool al finalizar la temporada, poniendo punto final a una etapa histórica de nueve años en el club inglés.

Despedida con mensaje emotivo

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah celebrates after scoring their fifth goal during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on December 22, 2024. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications.
Mohamed Salah anunció su salida del Liverpool tras nueve años. (GLYN KIRK/AFP)

El anuncio lo realizó a través de un video en redes sociales, donde compartió palabras cargadas de emoción y agradecimiento.

“Ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada”, expresó el atacante, quien también resaltó el fuerte vínculo que construyó con la institución, la ciudad y la afición.

Salah aseguró que el Liverpool representa más que un club, describiéndolo como una pasión y una historia que marcó su vida personal y profesional.

Números de leyenda

El egipcio llegó en 2017 procedente de la Roma y rápidamente se convirtió en figura indiscutible. Durante su paso, acumuló 255 goles en 435 partidos, cifras que lo colocan entre los máximos anotadores históricos del club.

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En su palmarés destacan títulos como la Champions League 2018-2019, la Premier League, FA Cup y otros torneos locales, además de múltiples reconocimientos individuales como goleador del campeonato.

Fin de un ciclo en Anfield

Su salida se da tras meses de especulación y en medio de una temporada con altibajos. A sus 33 años, el delantero cierra un ciclo exitoso y deja un legado difícil de igualar.

El Liverpool, por su parte, deberá afrontar una nueva etapa sin una de sus principales figuras de la última década, mientras el futuro de Salah aún no ha sido confirmado.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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