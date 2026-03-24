Antoine Griezmann el nuevo crack mundial que podría visitar Costa Rica en la Concacaf Champions Cup

El Orlando City de la MLS hizo oficial la llegada de Antoine Griezmann para que se incorpore al club de los Estados Unidos después de acabar la campaña con el Atlético de Madrid.

Con la llegada del atacante francés, una nueva estrella mundial tendría posibilidades de visitar Costa Rica en el futuro en la Concacaf Champions Cup, como ya ha pasado en reiteradas ocasiones con jugadores como Thomas Müller, que se midió recientemente con el Vancouver Whitecaps contra el Cartaginés.

Antoine Griezmann podría medirse a algún club tico en el futuro luego de confirmarse su llegada a la MLS (JAVIER SORIANO/AFP)

Jugadores como David Beckham han venido al país en el pasado. El inglés se enfrentó a la Liga Deportiva Alajuelense en el 2011.

Ante los manudos también se enfrentó un jugador de la talla de Giorgio Chiellini, quien vino junto con el LAFC a medirse a los rojinegros en el 2023, igual que la exestrella del Tottenham, Heung Min Son, quien hace una semana jugó ante los erizos.

LEA MÁS: Creador de contenido internacional pide a jugador de Alajuelense para una selección campeona del mundo

Orlando City no participó en la pasada edición de la Concacaf Champions Cup ni en la presente, siendo su última presencia en la del 2024, donde cayeron ante Tigres de México en octavos de final.

Griezmann fichó por el Orlando City de la MLS (Prensa Orlando City/Prensa Orlando City)

El nuevo conjunto del campeón del mundo en Rusia 2018 con el combinado francés se ubica en la casilla 13 de su conferencia entre 15 clubes, tras una victoria y cuatro derrotas en cinco compromisos disputados hasta el momento en la MLS.

Los dirigidos por el Cholo Simeone, actual equipo de Griezmann, están en la final de la Copa del Rey, son terceros en liga y en cuartos de final de la Champions League se van a medir al Barcelona.