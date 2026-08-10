Muere leyenda de la NBA y cinco veces campeón con los Boston Celtics

La NBA está de luto. Don Nelson, cinco veces campeón como jugador de los Boston Celtics y uno de los entrenadores más ganadores e influyentes en la historia de la liga, murió este domingo a los 86 años, según informó su familia.

Nelson construyó una carrera extraordinaria dentro y fuera de la cancha. Como jugador formó parte de cinco equipos campeones de Boston entre 1966 y 1976, dejando una huella tan profunda que los Celtics retiraron su camiseta número 19.

Hizo historia desde el banquillo

Don Nelson -fallecido este 9 de agosto- recibió el año pasado el premio Chuck Daly de la NBA, que se entrega a figuras históricas del baloncesto estadounidense. (ADAM PANTOZZI/Getty Images via AFP)

Su carrera como entrenador también lo colocó entre los grandes nombres del básquetbol estadounidense.

Entre 1976 y 2010 dirigió a Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, New York Knicks y Dallas Mavericks, acumulando un impresionante registro de 1.335 victorias y 1.063 derrotas.

Durante años, Nelson fue el entrenador con más triunfos en la historia de la NBA, hasta que Gregg Popovich superó su marca en 2022. Actualmente ocupa el segundo lugar.

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Aunque nunca alcanzó unas finales de la NBA como entrenador, su influencia trascendió los resultados.

“Nellie fue uno de los entrenadores más innovadores e influyentes en la historia de la NBA y una figura icónica en la historia de los Warriors”, expresó Golden State en un comunicado.

Un adelantado a su época

El actual entrenador de los Warriors, Steve Kerr, también recordó la importancia de Nelson y la influencia que todavía tiene su filosofía en el básquetbol moderno.

“Don Nelson desafió constantemente el pensamiento convencional, experimentó con diferentes alineaciones y estilos de juego, y vio posibilidades en el deporte que otros a menudo no veían”, afirmó Kerr.

Su extraordinaria trayectoria fue reconocida en 2012, cuando ingresó al Salón de la Fama del Básquetbol.

Nelson se marcha dejando cinco anillos de campeón como jugador, más de 1.300 victorias como entrenador y un legado que permanece en la manera en que se juega actualmente en la NBA.