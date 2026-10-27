Olimpia vs. Cartaginés: hora y canal para ver la semifinal de vuelta de Copa Centroamericana

El Club Sport Cartaginés visitará al Olimpia de Honduras este miércoles 28 de octubre de 2026, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés, en Tegucigalpa, para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Los brumosos llegan con ventaja después de ganar 1-0 en el encuentro de ida, disputado en Costa Rica, gracias a una anotación de Joaquín Alonso Hernández.

Los brumosos ganaron 1-0 el partido de ida de las semifinales en Costa Rica. (Chatgp/Chatgpt)

El conjunto hondureño deberá remontar el marcador para evitar que los cartagineses se conviertan en finalistas del torneo regional.

El equipo de la Vieja Metrópoli avanzará a la final si consigue una victoria o un empate.

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También podrá clasificarse si pierde por un gol de diferencia, siempre que anote como visitante, debido al criterio del gol de visita.

Si Olimpia gana 1-0, el marcador global quedará igualado y será necesario disputar tiempos extra.

¿A qué hora y por cuál canal ver Olimpia vs. Cartaginés?

El encuentro comenzará este miércoles 28 de octubre a las 9 p. m., hora de Costa Rica y Honduras.

La transmisión estará disponible por ESPN y mediante la plataforma Disney+ para Centroamérica.

El partido definirá a uno de los finalistas de la Copa Centroamericana 2026.