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Pachuca vs. Pumas: ¿A qué hora y por cuál canal ver la semifinal de México con Keylor Navas como protagonista?

Pachuca y Pumas UNAM disputarán este jueves el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026

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Por Hillary Chinchilla Marín

Las semifinales del fútbol mexicano tendrán presencia costarricense este jueves en el duelo entre Pachuca y Pumas, equipo donde figura el arquero Keylor Navas como una de las grandes figuras del club y del torneo.

El compromiso de ida se disputará a las 7 p.m. y podrá observarse en vivo por TUDN y por Fox One, canal disponible en la mayoría de cableras del país.

Ambos equipos llegan a esta serie con la presión de pelear por el boleto a la gran final del Clausura 2026, en una llave que promete mucha intensidad y paridad.

Lo que se juegan Pachuca y Pumas

Keylor Navas celebró el primer lugar de Pumas al ganarle a Pachuca el fin de semana pasado.
Keylor Navas celebró el primer lugar de Pumas al ganarle a Pachuca el fin de semana pasado. (Pumas/Pumas)

Además del pase a la final de la Liga MX, tanto Pachuca como Pumas buscan romper importantes sequías de títulos.

En el caso de Pumas UNAM, el club intenta volver a coronarse campeón tras 15 años sin levantar el trofeo, ya que su último título fue en el Clausura 2011.

Por su parte, Pachuca quiere regresar a la gloria luego de conquistar el Apertura 2022.

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El duelo de vuelta de la serie será el próximo domingo, igual a las 7 de la noche, en casa de los felinos.

Keylor será una de las figuras

El experimentado arquero costarricense llega como uno de los hombres más importantes de Pumas gracias a sus actuaciones durante el torneo.

La afición universitaria deposita gran parte de sus esperanzas en el exguardameta del Real Madrid, quien buscará acercarse a una nueva final en su exitosa carrera.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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