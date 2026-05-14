Pachuca vs. Pumas: ¿A qué hora y por cuál canal ver la semifinal de México con Keylor Navas como protagonista?

Las semifinales del fútbol mexicano tendrán presencia costarricense este jueves en el duelo entre Pachuca y Pumas, equipo donde figura el arquero Keylor Navas como una de las grandes figuras del club y del torneo.
El compromiso de ida se disputará a las 7 p.m. y podrá observarse en vivo por TUDN y por Fox One, canal disponible en la mayoría de cableras del país.
Ambos equipos llegan a esta serie con la presión de pelear por el boleto a la gran final del Clausura 2026, en una llave que promete mucha intensidad y paridad.
Lo que se juegan Pachuca y Pumas
Además del pase a la final de la Liga MX, tanto Pachuca como Pumas buscan romper importantes sequías de títulos.
En el caso de Pumas UNAM, el club intenta volver a coronarse campeón tras 15 años sin levantar el trofeo, ya que su último título fue en el Clausura 2011.
Por su parte, Pachuca quiere regresar a la gloria luego de conquistar el Apertura 2022.
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El duelo de vuelta de la serie será el próximo domingo, igual a las 7 de la noche, en casa de los felinos.
Keylor será una de las figuras
El experimentado arquero costarricense llega como uno de los hombres más importantes de Pumas gracias a sus actuaciones durante el torneo.
La afición universitaria deposita gran parte de sus esperanzas en el exguardameta del Real Madrid, quien buscará acercarse a una nueva final en su exitosa carrera.
La espera terminó, hoy disputamos la semifinal de ida, en un duelo de mucha intensidad.🔥— PUMAS (@PumasMX) May 14, 2026
La información de la transmisión de este partido llega a ti gracias a la #GarraYEntrega de @DHLMex 📦
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