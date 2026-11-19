El Deportivo Saprissa regresa a la competencia nacional este sábado 21 de noviembre, cuando visite al Municipal Pérez Zeledón en una jornada importante para la definición de los semifinalistas del Torneo de Apertura 2026.

Tras el parón por la doble fecha FIFA, el campeonato entra en la recta final de la fase regular, con cuatro puestos de clasificación en disputa.

El conjunto morado llega como líder con 31 puntos en 16 partidos, aunque comparte esa cantidad con Cartaginés, que ocupa la segunda posición.

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Por su parte, los generaleños están últimos con 11 unidades y recibirán al cuadro tibaseño en una cancha que históricamente ha representado un desafío para los visitantes.

¿A qué hora y dónde ver Pérez Zeledón vs. Saprissa?

Saprissa visitará al Municipal Pérez Zeledón en la recta final del Apertura 2026. (Chatgpt/Chatgpt)

El encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre de 2026, a las 8 p. m., en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón.

La transmisión estará disponible por FUTV.

Así está la lucha por la clasificación