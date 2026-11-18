El Saprissa les está cocinando una linda sorpresa a sus aficionados y es que el conjunto de Tibás está remodelando su salón de trofeos para abrirle las puertas de nuevo a su hinchada.

Para su 90 aniversario el año pasado, los tibaseños estrenaron su sala de trofeos en el Ricardo Saprissa; no obstante, la sala está en remodelación para volver a abrir sus puertas.

El espacio está siendo remodelado para abrir nuevamente. (Eduardo Rodriguez/Eduardo Rodriguez)

En julio, por los 91 años del club, se hicieron recorridos en la Cueva, incluyendo la sala mencionada, pero ahora hay una gran diferencia con respecto a la anterior, y eso es lo que le alista el conjunto morado a su gente para que tengan la oportunidad de hacer tours y recordar grandes momentos de la historia.

En La Teja, pudimos conversar con los involucrados que están detrás de este proyecto, como Mariola Montero, directora de Fundación Saprissa, y José Francisco Porras, quienes nos llevaron a dar un recorrido por las visibles mejoras de este salón y lo que se espera a corto plazo.

Los títulos de Concacaf de la S tienen un espacio muy especial. (Eduardo Rodriguez/Eduardo Rodriguez)

“Lo más importante de rescatar es que la idea nació en un abril con Mariola, Andrés Sánchez y mi persona, de formar una comisión de rescate histórico; no solo se trata de lo tangible, nos hemos contactado con exfutbolistas y dirigentes para hablar de la historia de Saprissa, y de ahí empezó el proyecto de la primera sala de trofeos hace un año”, dijo Porritas.

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El exguardameta les dio un gran reconocimiento a los morados que con su pasión fueron parte clave de este proyecto.

Mariola Montero y José Francisco Porras junto a la medalla del Mundial de Clubes. (Eduardo Rodriguez/Eduardo Rodriguez)

“De un momento a otro teníamos aficionados de la Ultra y de Cultura Saprissa; han estado aquí de noche, incluso trabajando. Hay que rescatarles ese esfuerzo, ya que en los 90 años tuvimos la primera sala, pero con el paso del tiempo hemos adquirido más dinero con la venta del libro de Saprissa, en un porcentaje, más la venta de la camisa conmemorativa de don Ricardo; adquirimos fondos para ir remodelando la sala poco a poco. Estamos muy satisfechos y con la esperanza de tener el concepto de un museo de verdad. Todo esto está bajo la tutela de Fundación Saprissa”, añadió don José.

La Liga Concacaf del 2019 es el último cetro internacional de Saprissa. (Fernanda Lizano/Fernanda Lizano)

Acerca de contar en el futuro con un museo del Saprissa, nos contaron que es un proyecto que tienen en mente.

“Hemos hablado de que necesitamos un espacio más grande; esta es una sala para exhibir trofeos, pero ya un museo es algo más grande. Esperamos que nos digan dónde se podría hacer dentro del estadio, pero ojalá el otro año tener esa respuesta”, mencionó Mariola.

Porras donó el banderín de la semifinal ante Liverpool al salón. (Eduardo Rodriguez/Eduardo Rodriguez)

El exportero morado hizo un llamado sobre el tema de las donaciones, no solo económicas; también, si algún hincha cuenta con algún objeto histórico del club para donarlo o prestarlo, puede hacerlo, ya que cuentan con una sala en la que se custodian muchos objetos.

Para José Francisco, tener ese apoyo de su gente con donaciones y demás es volver a las raíces de lo que es Saprissa.

“Es volver a las raíces del saprissismo; el estadio se compró a inicios de los sesentas, la gente venía y donaba lo que valía un metro cuadrado. No quiere decir que solo con ese se compró el terreno, pero el aficionado ha sentido ese compromiso con el club desde esos años, y con casos como estos lanzamos la idea y hubo un compromiso por aportar”, señaló.

El tetra del 2024 tiene un espacio muy especial en el salón. (Fernanda Lizano/Fernanda Lizano)

La directora de Fundación Saprissa comentó que, además de mostrar los artículos, se quiere hacer una sala más inclusiva colocando cédulas en braille, la idea es que la reapertura sea en diciembre para que los morados puedan conocerla, con un valor aproximado de 5.000 colones; esto incluye un tour por el estadio.

La distribución del salón

El recorrido comenzó con una sala dedicada a don Ricardo Saprissa y, posteriormente, nos explicaron que recreaba, década a década, los logros del club, por lo que pudimos ver trofeos con muchos años de antigüedad, hasta llegar a observar los trofeos históricos de la CONCACAF o el último logrado a nivel internacional en 2019.

Porras es uno de los que está detrás de este lindo proyecto para los morados. (Eduardo Rodriguez/Eduardo Rodriguez)

El tetracampeonato de 2024, el último título nacional del Monstruo está exhibido en la sala; además, se puede ver una medalla del histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes de 2005 y el banderín oficial del Liverpool de aquella histórica semifinal.

Trofeos como el del torneo de Copa de este año están exhibidos, siendo aproximadamente el 25% de los cetros los que están a la vista, pero además hay muchos más objetos en el salón para el deleite del hincha y se cuenta con más títulos que se quieren mostrar cuando haya un espacio mayor.

Don Ricardo Saprissa tiene un espacio para él. (Eduardo Rodriguez/Eduardo Rodriguez)

Mariaola y Porras le confesaron a La Teja que ya tienen en mente dónde podrían poner la copa 41. Sin embargo, José Francisco fue claro al decir que primero hay que ganarla.

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Tanto Montero como Porritas fueron claros en darle crédito a la Comisión de Rescate Histórico del club, en la que están ambos; también están Andrés Sánchez y muchos más que trabajaron para lograr esta joya para los morados.