El partido entre México y Jamaica, que acabó con la clasificación de los aztecas al vencer 1-0 a los caribeños, estuvo marcado por un arbitraje costarricense que desató mucha polémica.

En México explotaron por una fuerte entrada del jamaiquino Denzel Hall sobre Álvaro Fidaldo en la tibia a los 84 minutos de partido, en la que pedían la tarjeta roja para el caribeño.

Silbateros ticos no vieron roja en esta entrada en el México Jamaica. (Captura TUDN/Captura TUDN)

Juan Gabriel Calderón era el árbitro en cancha, mientras que David Gómez estaba en el VAR y Jesús Montero estaba como AVAR, siendo este último muy cuestionado por la acción de penal que no se le pitó a Puntarenas en el Ricardo Saprissa, en el tiempo de reposición, ya que no la consideró una infracción de Mariano Torres sobre Kliver Gómez, pese a que posteriormente se reconoció el grave error.

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“Todos vimos una tarjeta roja inobjetable, pero no, bueno, tenía que ser roja, es increíble porque esto es hasta de cárcel, no, no, no, si Fidalgo hubiera tenido mayor sustento en esa pierna, lo quiebra”, dijeron en la transmisión de TUDN en México , al observar que le informaron a Calderón que no tenía que expulsar al volante de Jamaica.

Consultamos al analista de La Teja, Henry Bejarano, sobre su parecer ante esta acción en la que los árbitros ticos dejaron pasar una jugada que parecía una expulsión evidente.

Montero fue el AVAR en este juego. (Albert Marín)

“Todo esto es porque no hay criterios en una dirección y que la comisión de arbitraje les diga que esto es así, se va a hacer así y punto. Esas falencias que vemos en primera división en Costa Rica, las llevamos a lo internacional, por eso digo que el VAR, siendo David Gómez un árbitro ya experimentado, no diga que es roja; es lamentable, casi lo quiebra”, mencionó Henry.

El exjuez central fue tajante al culpar a la comisión de arbitraje por este tipo de errores tan evidentes que dejan mal parados a los nuestros a nivel internacional.

Calderón fue el juez central del México Jamaica. (JOHN DURAN/John Durán)

“Aquí la culpa es de la comisión, los árbitros no tienen capacitaciones, esto es roja; sinceramente, no sé qué les pasa a los árbitros de Costa Rica, dan pena y vergüenza ver este tipo de cosas, y los llevamos a nivel internacional para que pasen esas cosas, y afuera dirán que están mal los que dirigen aquí; por eso es que pasan estas cosas”, dijo Bejarano.

En lo que se refiere a Montero, Henry le dejó el siguiente mensaje, ya que el árbitro ha estado involucrado en polémicas.

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“Me extraña de David Gómez, pero de Jesús Montero, todos lo sabemos, un árbitro que no dirige, no tiene discriminación de falta como debe ser, pero de ese muchacho mejor ni hablar”, añadió Bejarano.