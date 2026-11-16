Alonso Solís reveló que tuvo cáncer y contó cómo enfrentó su enfermedad en secreto

Alonso Solís reveló los duros momentos que vivió hace unos meses por un tumor. (Instagram/Instagram)

Alonso Solís, exjugador de Saprissa, abrió este lunes su corazón para revelar un durísimo momento que está viviendo tras el diagnóstico de un peligroso problema de salud al que deberá darle toda la atención.

El Mariachi reveló que le encontraron un tumor en un riñón, cómo fue el proceso para llegar a ese diagnóstico y cuál ha sido su lucha los últimos meses.

Solís reveló que el tumor se lo encontraron de casualidad, mientras le revisaban otra cosa y, cuando se dieron cuenta, tuvo que ser operado de emergencia porque estaba en riesgo de complicarse.

“Me operaron, me sacaron un riñón, me hicieron los correspondientes exámenes, y sí, salió que era un tumor maligno, era cáncer, me lo arrancaron todo en su totalidad y empecé la recuperación, de la que les puedo hablar, ahí otro día, con más tiempo, porque es bien dura la recuperación”, comentó.

LEA MÁS: El mensaje de Alonso Solís tras la muerte de su hermana, a los 46 años, por cáncer

Alonso Solís vivió su enfermedad en medio del cáncer de su hermana

Alonso afirma que fue una situación muy delicada que llevó con mucha discreción porque todo se dio en medio del cáncer que padeció su hermana, Andrea, quien falleció el 1 de junio debido a esa enfermedad.

Al darse las dos situaciones de manera simultanea, el comentarista dijo que no quiso sacarlo a la luz para que su familia no sufriera más por todo lo que estaba pasando.

LEA MÁS: Video: Gesto que tuvo Alonso Solís con su hermana recién fallecida le saca las lágrimas a cualquiera

El Mariachi hizo una fuerte reflexión tras su diagnóstico

Solís, además, hizo una fuerte reflexión de cómo la vida le dio un golpe y lo puso en perspectiva respecto a lo que realmente importa.

“En medio de todo esto, ¿por qué es que les vengo y les cuento todo esto, y por qué decido hablar? Porque la necesidad de lo que yo siento, de lo que Dios hizo conmigo, ha sido maravilloso, he tenido una vida muy bonita y muy complicada a la vez, y en algún momento salí de los caminos del Señor, andaba por el mundo, haciendo tonterías, tomando licor, y haciendo un montón de cosas.

“Estos golpes, evidentemente, son una muestra, Dios me vino llamando, llamando, llamando, hasta que yo dije, ‘bueno, él te llama por las buenas o por las malas’. Dios es todopoderoso, y gracias a Dios, gracias a esa misericordia y gracias a todo, entendí que estaba por el camino equivocado, que las fiestas, el licor, las mujeres, todas esas tonterías que uno hacía, no dejan nada más que vacío en el ser humano”.

LEA MÁS: Esta era la dura enfermedad que enfrentaba Andrea Solís, la hermana de Alonso Solís

Solís finalizó pidiendo que, por favor, recen mucho por su familia y por su fortaleza, tras lo que considera sin duda ha sido el año más duro de su vida.