Esta era la dura enfermedad que enfrentaba Andrea Solís, la hermana de Alonso Solís

Alonso Solís había hablado de la enfermedad de su hermana Andrea Solís. (Instagram Andrea Solís./Instagram Andrea Solís.)

La muerte de Andrea Solís Calderón, hermana del exfutbolista Alonso Solís, ha conmovido a familiares, amigos y seguidores del popular Mariachi.

LEA MÁS: Alonso Solís será sometido a una operación de emergencia por un tumor que le encontraron

La noticia fue confirmada este lunes por el propio exjugador del Deportivo Saprissa a través de sus redes sociales, donde compartió una esquela informando sobre el fallecimiento de su querida hermana.

Sin embargo, detrás de esta triste noticia hubo una larga batalla contra una agresiva enfermedad que Andrea enfrentó con valentía durante varios años.

LEA MÁS: Nueva novia de Alonso Solís nos dejó con la boca abierta con lo que dijo sobre el Mariachi

En febrero del 2025, Alonso conversó con La Teja y abrió su corazón para contar el duro momento que atravesaba su familia mientras buscaban una alternativa para mejorar la calidad de vida de Andrea.

Alonso Solís comunicó la muerte de su querida hermana Andrea. Foto Instagram. (Cortesía /Alonso Solís comunicó la muerte de su querida hermana Andrea. Foto Instagram.)

En aquel momento explicó que a su hermana, de 46 años y estilista profesional, le habían diagnosticado cáncer de colon dos años atrás.

Andrea se sometió a diversos tratamientos, entre ellos quimioterapia, pero el proceso fue extremadamente complicado.

Según contó Alonso, incluso llegó a estar cerca de perder la vida debido a las complicaciones derivadas de los tratamientos y a que su organismo no toleraba adecuadamente algunas de las toxinas generadas durante el procedimiento médico.

Cuando parecía que la situación estaba controlada, la enfermedad regresó.

El exfutbolista reveló que Andrea comenzó nuevamente a sentir fuertes dolores y, tras varios exámenes, los médicos detectaron un nuevo tumor ubicado en una zona sumamente delicada, cerca de una de las venas cavas, consideradas entre las más importantes del cuerpo humano.

La situación era especialmente compleja porque, debido a los antecedentes médicos de Andrea, ya no podía recibir quimioterapia nuevamente y tampoco era candidata para una cirugía convencional.

“Es muy desesperante porque pasa con dolores todo el día. Le inyectamos morfina, pero eso no acaba con el sufrimiento. Ella pasa en cama todo el día, llora mucho y se puede levantar, pero con ayuda; hasta para ir al baño necesita apoyo”, contó Alonso en aquella entrevista.

Ante el complicado panorama, la familia había encontrado una esperanza en un novedoso tratamiento de radiocirugía robótica que buscaba atacar directamente el tumor sin afectar otros órganos.

Por esa razón, Alonso acudió públicamente a pedir ayuda económica para reunir los fondos necesarios y darle una nueva oportunidad a su hermana.

Durante todo ese proceso, el exjugador destacó que la fe fue el principal motor que sostuvo a su familia.

“Para nosotros es muy doloroso verla así, pero hemos confiado en Dios, entender que Él tiene todo bajo control, aunque a veces no parezca así y la fe es lo que nos mueve”, expresó entonces.

Lamentablemente, pese a la intensa lucha y a los esfuerzos realizados por familiares y amigos, Andrea Solís Calderón falleció este lunes.

La noticia fue comunicada por Alonso mediante una publicación en Instagram, donde informó además que el velorio se realizará este martes 2 de junio de 9 a.m. a 12 mediodía en la capilla de Zapote, mientras que el sepelio será a la 1 p.m. en Guadalupe.

La partida de Andrea deja un enorme vacío en la familia Solís, que durante años se mantuvo unida acompañándola en cada etapa de su batalla contra el cáncer.