Alonso Solís sufre la pérdida de una de las personas que más amaba

Alonso Solís, exfutbolista del Deportivo Saprissa, dio a conocer que perdió a una de las personas que más amaba en este mundo.

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Alonso Solís comunicó la muerte de su querida hermana Andrea. Foto Instagram. (Cortesía /Alonso Solís comunicó la muerte de su querida hermana Andrea. Foto Instagram.)

Por medio de sus redes sociales, el Mariachi Solís informó el fallecimiento de su hermana Andrea Solís Calderón, quien desde hace mucho tiempo estaba luchando contra el cáncer.

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Solís dio a conocer la muerte de su hermana por medio de una publicación en sus redes. (Captura de video/Captura de video)

Solís dio a conocer la triste noticia en su cuenta de Instagram, donde publicó una esquela con la imagen de su hermana, en la que comunicó que será velada la mañana de este martes de 9 a.m. a 12 p.m. en la capilla Zapote, al frente del parque.

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Mientras que el entierro será a la 1 p.m. en Guadalupe.