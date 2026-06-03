El mensaje de Alonso Solís tras la muerte de su hermana, a los 46 años, por cáncer

El exfutbolista del Deportivo Saprissa Alonso Solís reapareció la tarde de este martes en redes sociales, con un mensaje de agradecimiento a la gente y conmovedores recuerdos que tiene junto a su hermana Andrea Solís, quien falleció este lunes.

Alonso Solís y su hermana Andrea en uno de los recuerdos más conmovedores que tiene el exfutbolista de su familiar. Fotografía: Instagram Alonso Solís. (Instagram/Instagram)

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Andrea Solís Calderón murió a los 46 años tras luchar contra el cáncer y este martes, tras sus honras fúnebres, su conocido hermano retomó la actividad en Instagram con palabras que, a mucha gente, le llegaron al corazón.

“Dios tiene control de todo”

“Muchísimas gracias a todos por tantos mensajes de cariño para con mi hermana. Dios tiene control de todo y estamos agradecidos con Él”, dijo Alonso, evidenciando que, a pesar del duro momento, están fortalecidos en Dios.

Alonso también prometió a todas las personas que le han escrito, responderles, pero irá poco a poco.

Los conmovedores recuerdos de Alonso Solís con su hermana Andrea

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“Conforme pase el tiempo estaré contestando los mensajes pero han sido tantos que es medio complicado, gracias de corazón de parte de toda nuestra familia”, agregó.

Conmovedor recuerdo

Tras el mensaje, Alonso compartió tres conmovedores videos donde se mostró tocando la guitarra mientras su hermana interpreta canciones religiosas.

“Siempre te voy a recordar así, hermanita. Dios es bueno siempre. Siempre adorando a Dios”, escribió el Mariachi.

Alonso Solís publicó esto tras darle santa sepultura a su hermana Andrea. Fotografía: Instagram Alonso Solís. (Instagram/Instagram)

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